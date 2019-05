Parolin: "Non abusare dei simboli religiosi"

ZUMAPRESS.com/Agf cardinale Pietro Parolin

“Credo che nell'usare i simboli religiosi per manifestazione di parte come lo sono i partiti, c’è il rischio di abusare di questi simboli”. Così il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un convegno alla Fondazione Centesimus Annus. “Quindi - ha aggiunto - credo che da parte nostra non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa realtà”. Il Segretario di Stato ha poi parlato di Salvini: “Il Papa continua a dirlo ‘dialogo, dialogo, dialogo’. E perché no Salvini? Anzi, dialogo si fa soprattutto con quelli che non la pensano come noi e con i quali abbiamo qualche difficoltà e qualche problema. Io sono di questo parere. Anche con Salvini si deve dialogare”.

