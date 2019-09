Le notizie del giorno (ore 19.30) 

CREDITMIGUEL MEDINA / AFP



Matteo Salvini, Pontida 2019

PAPA: MOMENTO GRAVE PER IL MONDO, LA PACE "DILAPIDATA" DA NUOVI MURI

Messaggio del Pontefice all'arcivescovo di Madrid Sierra in occasione dell'incontro di Assisi: enorme tristezza per le nuove guerre e per le barriere, la pace e' senza confini. Documento Abu Dhabi passo importante.

DRONI SUI POZZI SAUDITI: ATTESA PER IL PREZZO DEL PETROLIO DOMANI ALL'APERTURA DEI MERCATI

Gli Usa puntano il dito su Teheran: pronti a reagire se attacca Riad. La repubblica islamica respinge come "insensate" le accuse. Rohani: necessaria una tregua nello Yemen. Secondo gli analisti ci vorranno settimane per ripristinare la produzione.

MATTARELLA RIPRENDE LE VISITE DI STATO, MACRON MERCOLEDI' A ROMA

Dopo la pausa seguita alle elezioni europee e alla crisi di governo, il capo dello Stato andra' con Conte a New York per l'Assemblea generale Onu. Poi vedra' Trump a meta' ottobre. Il presidente francese da Conte alle 20 a Palazzo Chigi.

BORIS JOHNSON "LONDRA COME HULK, USCIREMO DI FORZA DALL'UE"

Il premier britannico evoca il supereroe verde della Marvel ma parla anche di progressi enormi nei negoziati sulla Brexit. Domani vedra' Juncker a Lussemburgo.



ATLANTIA: AL VIA OPERAZIONE TRASPARENZA, MION: "INIZIATIVE DOVEROSE E NECESSARIE"

Domani il cda di Edizione, la cassaforte del gruppo. Il presidente della holding all'AGI: valutiamo iniziative doverose e necessarie, anche a salvaguardia della credibilita'. Smentita l'eventuale vendita o scorporo di Autostrade.



CSM: ORLANDO, LO STREAMING E' UNA CONCESSIONE AL POPULISMO

Il vice segretario del Pd: Peccato, non e' cosi' che si rigenerano le istituzioni. Tra le 16 candidature quella del pm antimafia Nino Di Matteo che attacca: per fare carriera criteri simili al metodo mafioso.



SALVINI FA IL PIENO A PONTIDA: FAREMO OPPOSIZIONE CON I REFERENDUM, "QUESTA E' L'ITALIA CHE VINCERA'"

Folla imponente al raduno del Carroccio: la flat tax al 15% sara' il primo provvedimento quando torneremo al governo. Poi frena gli attacchi a Mattarella: bisogna portare rispetto. Insultato Gad Lerner, aggredito un video maker di Repubblica.



SPETTRO SCISSIONE NEL PD: FRANCESCHINI, LA SEPARAZIONE CONSENSUALE E' UNA COSA RIDICOLA

Appello a Renzi: questa e' anche casa tua, non spacchiamo il partito. Lui non si sbilancia: alla Leopolda parlero' chiaro.



REGIONALI: DI MAIO, PATTO CIVICO PER L'UMBRIA, "CORRIAMO CON IL NOSTRO SIMBOLO MA GIUNTA SENZA PARTITI"

La sfida del leader di M5s al Pd per le regionali di ottobre. Si' da LeU, Zingaretti apre al confronto. Salvini: disperati.



BASKET: SPAGNA BATTE ARGENTINA, E' CAMPIONE DEL MONDO

Battuta l'Argentina in finale (95-75) ai Mondiali di Pechino.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.