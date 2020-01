I titoli di apertura dei principali giornali italiani

Le vicende vaticane con al centro lo scritto sul celibato dei sacerdoti anti-Bergoglio di Ratzinger, dal quale il Papa emerito Benedetto XVI ritira la firma, e il giallo delle sue lettere al cardinale Sarah autore del pamphlet che conferma la disponibilità del primo a co-firmare il volume; i decreti sicurezza di Salvini da cancellare; il nodo Autostrade con il governo che avrebbe già deciso la revoca delle concessioni e poi la rissa nel Movimento 5Stelle sono le notizie e i fatti al centro delle aperture dei principali quotidiani oggi in edicola.

CORRIERE DELLA SERA

Ratzinger, il libro è un caso Benedetto XVI: "Via la mia firma dal volume sul celibato dei preti"

LA REPUBBLICA

Cancellare Salvini Intervista a Delrio: non ci basta modificare i decreti sicurezza, serve nuova legge Zingaretti: "Avanti con i Cinquestelle". Ma nel Pd parte la sfida per la segreteria M5S, Di Battista promosso dentro Rousseau: io sto con Di Maio

LA STAMPA

Autostrade, il governo ha deciso: sarà revoca Iniziativa al consiglio dei ministri di venerdi', i dubbi dei tecnici del Tesoro Ira dei Benetton: siamo sotto attacco. Gli azionisti pronti a ricorrere all'Ue

IL MESSAGGERO

Ratzinger evita lo strappo Tolta la firma dal libro di Sarah che difendeva il celibato in polemica con Papa Francesco

La replica del cardinale: sapeva tutto. Sradicata la vigna di Benedetto XVI a Castel Gandolfo

Il SOLE 24 ORE

Appalti, niente blocco 40 miliardi di gare in atto

La temuta paralisi per le continue revisioni delle regole non c'è stata Il Cresme: +40% per i bandi trainati dalla vivacita' del mercato nel Nord Italia Ance: cresciuta la spesa dei Comuni, ma preoccupa il forte ritardo dell'Anas

IL GIORNALE L'AVVOCATO SI ARRENDE NIENTE SOLDATI A TRIPOLI

Berlusconi: "Un governo di incapaci"

LIBERO QUOTIDIANO

Rivolta di immigrati criminali Da Torino a Caltanissetta, da Gradisca d'Isonzo a Bari: i condannati per omicidio o stupro mettono a ferro e fuoco le strutture nella speranza di non essere rispediti nel loro Paese E i beni confiscati alla mafia vengono affidati agli stranieri

IL FATTO QUOTIDIANO

"AI BAMBINI NIENTE REGALI DEI GENITORI" GLI ASSISTENTI SOCIALI IN CHAT INDAGINI CHIUSE, 107 CAPI DI ACCUSA. PRASSI DI VIOLENZE PSICOLOGICHE SUI BIMBI IN AFFIDO. FOTI HA PORTATO IL VIDEO CHE LO INCASTRA. "SINDACO CONSAPEVOLE DEL SISTEMA ILLECITO"

IL FOGLIO

Vorreste un vicino come il generale libico Haftar dirimpetto all'Italia? Manda a monte i negoziati organizzati a Mosca da Putin, senza la tregua la missione di interposizione italiana non può partire

Erdogan: "Gli daroò una lezione"

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Renzi, mossa anti-Emiliano Calenda: scegliamo insieme il nome. Si muove anche + Europa

La replica del presidente: dopo le primarie non ho paura di nulla

LA NAZIONE

Il giallo delle lettere di Ratzinger Il papa emerito ritira la firma dal libro sul celibato dei preti. Ma il cardinale Sarah conferma: "Ecco le prove"

IL SECOLO XIX

Autostrade, revoca vicina E il ministero impone lavori per 700 milioni in Liguria La scelta sulle concessioni potrebbe arrivare venerdi'. L'ira dei Benetton

IL TEMPO

GRAN PAPOCCHIO Benedetto disconosce il libro anti-Bergoglio: "Levate la mia firma". Ma Sarah: "Sapeva tutto"

Alla fine vince la ragione di Stato Pontificio. Ma resta la confusione dei due Papi in pubblico

