Le notizie del giorno (ore 17,00)

LUCAS BARIOULET / AFP Scontri a Parigi tra gilet gialli e polizia

CONTE ALLA FESTA DI ATREJU: "SALVINI ISOLATO ANCHE DA ORBAN"

Il premier: nella legge di stabilità solo i "primi assaggi" del progetto politico. "Nell'Ue nemmeno i Paesi di Visegrad si alleano con la Lega". "Renzi non è Demolition Man". Dalla platea urla per chiedere "elezioni".

IL PREMIER: "EVITEREMO L'AUMENTO DELL'IVA, Sì A TASSE SU VOLI, MERENDINE E BEVANDE GASSATE"

Il capo del governo giallorosso propone un patto con le imprese per un 'green deal' e apre all'imposizione fiscale per finanziare misure per il clima e per la scuola. "Su Alitalia l'obiettivo è una soluzione di mercato".

ZINGARETTI FIDUCIOSO PER L'UMBRIA, "MA NESSUN AUTOMATISMO CON M5s PER LE ALTRE REGIONI"

Il segretario del Pd: da Renzi solo un WhatsApp a decisione presa, a lui e Salvini conviene litigare per avere la ribalta.

INFRASTRUTTURE, DE MICHELI CHIEDE UN'OPERAZIONE VERITÀ SULLE GRANDI OPERE

Il ministro: non si deve avere paura di dire qualche no ma non si può lasciare il Paese fuori dall'Europa.

SCONTRI A PARIGI PER IL RITORNO DEI GILET GIALLI, OLTRE 100 FERMATI

Gli agenti lanciano lacrimogeni sugli Champs Elysees. La capitale francese blindata con 7.500 agenti anche per i cortei sul clima e una protesta contro la riforma delle pensioni.

HONG KONG, SCONTRI E BARRICATE NEL 16MO WEEKEND DI PROTESTE

I manifestanti bloccano il parco di Tuen Mun. Diversi arresti, la polizia usa i lacrimogeni e spara proiettili di gomma.

BIDEN ALL'ATTACCO DI TRUMP SUL CASO UCRAINA: "FACCIA PUBBLICARE LA TRASCRIZIONE DELLA TELEFONATA"

Il candidato alle primarie democratiche definisce "ripugnante" le pressioni del presidente sul collega di Kiev perché la magistratura indagasse su suo figlio.

GLI USA RAFFORZANO LA PRESENZA IN ARABIA SAUDITA IN CHIAVE ANTI-IRAN

Inviati rinforzi nelle basi della regione con 2.000 uomini aggiuntivi, di cui 500 già arrivati nel regno. Saranno potenziati i sistemi di difesa aerea e missilistica.

EGITTO: DISORDINI ALLA PROTESTA CONTRO AL-SISI A PIAZZA TAHRIR, 150 ARRESTI

La polizia usa i lacrimogeni per disperdere la folla. Manifestazioni anche in altre città contro la corruzione denunciata dall'imprenditore in esilio Mohamed Ali.

IN OTTO FRATTURANO IL NASO ALL'AUTISTA DELL'AUTOBUS PER UN RIMPROVERO, DENUNCIATO UN 17ENNE ROMANO

Il pestaggio a via Boccea dopo che i ragazzi avevano azionato per divertimento la leva di emergenza porte. Caccia agli altri membri del gruppo. Il sindaco Raggi: episodio vergognoso.

MIGRANTI: NUOVI SBARCHI A LAMPEDUSA E NEL REGGINO

In 108 sono arrivati nell'isola. Una barca a vela con 41 a bordo soccorsa a pochi metri dalla costa della Locride.

