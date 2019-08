Le notizie del giorno (ore 15:30) 

ANDREAS SOLARO / AFP Salvini e Renzi al Senato (foto del 2018)

PD: "CINQUE CONDIZIONI PER GOVERNARE CON M5S"

Partito unito: odg approvato dalla direzione all'unanimità. Pieno mandato a Zingaretti che fissa i paletti: Ue, centralità del Parlamento; sostenibilita' ambientale; gestione dei flussi migratori, misure economiche in chiave redistributiva. E aggiunge: governo di discontinuità o si va al voto. Renzi: io fuori, mandato forte al segretario.



SALVINI: SUBITO AL VOTO, ABBIAMO GIA' PRONTA UNA MANOVRA DA 50 MILIARDI

Il leader della Lega duro con Conte: "Mi ha insultato, forse aveva bisogno di sfogarsi". M5s: "Compatti intorno a Di Maio". FI: alle urne con un centrodestra unito. Al via nel pomeriggio le consultazioni: domani giornata clou, poi pausa di riflessione. La Camera congela il voto sul taglio dei parlamentari.



LA CRISI METTE LE ALI AI MERCATI: SPREAD SOTTO QUOTA 200

Differenziale Btp-Bund in forte calo, a 198,7. Piazza Affari in rialzo del 2%. No comment dell'Ue. Germania: nessun segno di pericolo per l'Eurozona.



OPEN ARMS SBARCA I MIGRANTI A LAMPEDUSA E FA ROTTA SU PORTO EMPEDOCLE

Nella notte la messa a terra degli 83 rimasti sulla nave per 19 giorni dopo che la procura di Agrigento ha disposto il sequestro e l'evacuazione immediata. Il natante sara' ora sottoposto a tutti gli accertamenti investigativi.



FCA: TORNA IN AUGE LA FUSIONE CON RENAULT, I TITOLI VOLANO IN BORSA

Secondo i rumors, i colloqui non si sarebbero mai interrotti.

RITORNO AL G8: USA E FRANCIA VOGLIONO LA RUSSIA 'OSPITE' NEL 2020

Trump e Macron d'accordo nel porre la questione al G7 di Biarritz nel fine settimana. Mosca: per discuterne servono proposte concrete.



NIENTE GROENLANDIA? TRUMP ANNULLA LA VISITA IN DANIMARCA

Dopo il 'no' della premier danese alla cessione, il presidente annuncia su Twitter di aver rinviato 'sine die' la sua visita. Interviene Bruxelles: no alla vendita.



HONG KONG: ALIBABA RINVIA LA QUOTAZIONE PER LE PROTESTE

L'ingresso in Borsa a Hong Kong potrebbe avvenire a ottobre prossimo invece che alla fine di agosto.

FUNERALE 'BLINDATO' A ROMA PER L'ULTRA' DELLA LAZIO

Nel pomeriggio, le esequie del giovane ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.