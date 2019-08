Le notizie del giorno (ore 19:30) 

Cristiano Minichiello / AGF Luigi Di Maio e Matteo Salvini

OPEN ARMS: IL VIMINALE IMPUGNA LA SENTENZA DEL TAR, SCATTA LA GUERRA DEI BOLLETTINI MEDICI

La Procura di Agrigento indaga per sequestro di persona. Secondo il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa ci sarebbe solo un caso di otite tra le 13 persone portate a terra dalla nave della ong catalana, 4 sbarcate stamattina. Ma la relazione medica di Emergency parla di forti disagi psichici per casi di abusi e torture. Salvini: l'emergenza medica è una balla. Bruxelles insiste: sulla nave situazione insostenibile, serve lo sbarco. Dal Viminale fanno sapere che nessun paese Ue si è fatto avanti per accogliere i naufraghi.



M5S-LEGA: RUMORS SU UN NUOVO GOVERNO CON DI MAIO PREMIER, MA TUTTI SMENTISCONO

Si parla di trattative per una riedizione dell'alleanza gialloverde con il capo M5s a Palazzo Chigi, Salvini sempre al ministero degli Interni, Conte spedito a Bruxelles e Giorgetti ministro dell'Economia. Pentastellati e leghisti smentiscono, ma i contatti ci sono.



CRISI: ZINGARETTI "NO A GOVERNI PASTICCIATI, PRONTI ALLE ELEZIONI"

Il segretario Pd: ok solo con esecutivo di ampio respiro, vedremo cosa accadrà martedì.



UE: LA MAPPA DEI COMMISSARI, 5 NAZIONI ANCORA DEVONO DECIDERE TRA CUI L'ITALIA E LA FRANCIA

Sono ventuno i nomi gia' sulla scrivania di Ursula von der Leyen. In lizza Timmermans per l'Olanda, Borrell per la Spagna. Nove le candidate donne.



IL BAZOOKA DELLA BCE GALVANIZZA LE BORSE: WALL STREET SCOMMETTE SULLA CRESCITA, CORRONO LE EUROPEE

Dow Jones e Nasdaq estendono i rialzi sopra l'1% dopo i nuovi stimoli annunciati dalla banca centrale europea. Rehn: pronte già dal mese prossimo. A Piazza Affari Mib chiude a +1,51%.



LA SFIDA SUL KASHMIR APPRODA ALL'ONU, IL PREMIER PAKISTANO PARLA CON TRUMP

Stasera la riunione del Consiglio di sicurezza dopo i combattimenti al confine con 8 morti. Scontri a Srinagar tra manifestanti e polizia indiana.



HONG KONG: CADE LA TESTA DEL CEO DI CATHAY PACIFIC

Tensione altissima nell'ex protettorato britannico. Si dimette Rupert Hogg dopo la cancellazione dei voli per le proteste. Tra domani e domenica previste altre 4 manifestazioni vietate.



LIBIA: HAFTAR "LA BATTAGLIA DI TRIPOLI E' LUNGA, SERVE TEMPO"

Il portavoce del generale Mesmari: l'obiettivo è risparmiare ai civili il flagello della guerra.



LUGLIO IL MESE PIU' CALDO DI SEMPRE, 1,7 GRADI SOPRA LA MEDIA

L'ente americano per le ricerche su atmosfera e oceani: il 2019 potrebbe essere fra i 3 anni piu' bollenti della storia.



GIRAFFE IN VIA DI ESTINZIONE, NE RIMANGONO SOLO 98 MILA

Allarme dell'Uicn: tra il 1985 e il 2015 in Africa il 40% sono state uccise.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.