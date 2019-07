Le notizie del giorno (ore 21.30)

Alberto PIZZOLI / AFP Matteo Salvini e Alfonso Bonafede

SCONTRO SULLA GIUSTIZIA, SALVINI BOCCIA LA RIFORMA DI BONAFEDE

Il vicepremier: "E' acqua, non c'è la separazione delle carriere". Di Maio: "Nessuno blocchi un testo epocale". Il guardasigilli: "La mia riforma rompe i rapporti torbidi fra magistratura e politica". Cdm sospeso dopo pochi minuti, poi riprende la seduta.



NUOVI GUAI GIUDIZIARI PER SIRI, E' INDAGATO PER AUTORICICLAGGIO

L'ex sottosegretario della Lega sotto inchiesta a Milano per la concessione di due mutui, ritenuti 'anomali' dalla procura, finalizzati all'acquisto di una palazzina. Il legale: finanziamento regolare, lui estraneo a ogni ipotesi di reato.

LA FED TAGLIA I TASSI DI 0,25 PUNTI, REAZIONE NEGATIVA DI WALL STREET

Powell: "Non e' l'inizio di un ciclo di tagli ma non ne escludo altri". La Borsa Usa vira in negativo, poi riduce le perdite: i mercati speravano in un taglio piu' drastico. Il dollaro si rafforza sull'euro.

L'ITALIA E' FERMA, PIU' POSTI DI LAVORO MA NON DI QUALITA'

Istat: "Continua la fase di stagnazione economica". Nel secondo trimestre crescita zero a livello congiunturale e tendenziale. La disoccupazione scende al 9,7%, mai cosi' giu' dal 2012. Inflazione allo 0,5%, carrello della spesa +0,8%.

CARABINIERE UCCISO: PARLA BRUGIATELLI, "NON SONO UN PUSHER NE' UN INFORMATORE"

"Cerciello uomo valoroso, mi ha salvato la vita". E aggiunge: "Mai detto che si trattava di due maghrebini". Il nuovo legale di Elder: "Dubbi sulla dinamica della colluttazione". Indagato il militare che ha bendato Natale.

LA MOSSA DI BERLUSCONI: VIA A UNA FEDERAZIONE DI CENTRO

L'ex premier: il nuovo soggetto si chiamera' 'Altra Italia', FI non avra' un ruolo egemonico, sarà alternativo alla sinistra, alleato ma non subordinato alle altre forze del centrodestra.

LIBIA: DESCALZI DA SERRAJ, ENI PORTERA' LE ENERGIE RINNOVABILI NEL PAESE

L'ad ricevuto a Tripoli dal premier: intesa per l'introduzione del solare e dell'eolico.

USA: MORTO HAMZA, FIGLIO ED EREDE DI BIN LADEN

La notizia rivelata da alcuni funzionari alla Nbc. Era soprannominato "il principe coronato della jihad".

SBARCATI I 116 MIGRANTI DELLA GREGORETTI, SI APRE UN NUOVO CASO ALAN KURDI

Accordo sulla redistribuzione con 5 Paesi e con la Cei. Si avvicina alle coste italiane la barca della Ong tedesca con 40 a bordo. Stop di Salvini: "E' tedesca, basta provocazioni".

CONFESSA L'ASSASSINO DELL'INFLUENCER RUSSA: "MI HA UMILIATO SESSUALMENTE"

Risolto il giallo di Mosca.

ADDIO ALL'AMICO DEL GIAGUARO, E' MORTO RAFFAELE PISU

L'attore comico aveva 94 anni.

