Le notizie del giorno (ore 21.30)

Agf Conte e Salvini

SALVINI ACCUSA CONTE PER L'INTERVENTO SUL CASO RUSSIA "CERCA VOTI COME FUNGHI PER UNA NUOVA MAGGIORANZA"

Il premier al Senato ha affermato che Savoini faceva parte della delegazione su indicazione del ministro dell'Interno: "La mia fiducia nei membri dell'esecutivo non e' incrinata, ma gli interessi di partito non prevalgano su quelli dell'Italia". Il leader leghista lo accusa di "giochetti di palazzo". Protesta dei 5 stelle, i senatori escono dall'Aula perche' volevano che riferisse Salvini. Zingaretti: non c'e' piu' maggioranza, subito al voto.



DL SICUREZZA BIS, PASSA LA FIDUCIA ALLA CAMERA

325 si', 248 no e 4 astensioni. Domani il voto finale sul provvedimento.



NO TAV IN RIVOLTA, SABATO MANIFESTAZIONE IN VAL DI SUSA

Sui social si scatena la protesta: non conoscono la nostra determinazione. Pesanti malumori tra i 5 stelle. Grillo: molto scontento, ora decida il Parlamento.



RUSSIAGATE: MUELLER, TRUMP PUO' ESSERE INCRIMINATO A FINE MANDATO

Il procuratore speciale in audizione alla Camera: il mio rapporto non lo scagiona, ha rifiutato di farsi interrogare. Il presidente: deposizione disastrosa per lui e per i dem.



FACEBOOK PATTEGGIA CON L'ANTITRUST USA, MULTA DA 5 MILIARDI DI DOLLARI PER VIOLAZIONI DELLA PRIVACY

E' la sanzione piu' alta mai comminata a un'impresa americana per mancata protezione dei dati personali. L'Authority impone anche alcune restrizioni e modifiche all'assetto aziendale.



LA LIBIA RILASCIA IL PESCHERECCIO ITALIANO CON L'EQUIPAGGIO

L'annuncio di Palazzo Chigi che era intervenuto su Tripoli dopo il fermo del Tramontana, portato a Misurata.



INIZIA L'ERA JOHNSON: VIA DALL'UE IL 31 OTTOBRE, REMOTA LA POSSIBILITA' DI 'NO DEAL'

'Avances' di Farage per un'alleanza elettorale con i Tory.

Addio di Theresa May a Westminster con una standing ovation.



MONDIALI DI NUOTO, SUPER FEDE E PALTRINIERI DOPPIETTA D'ORO

Per la Pellegrini il quarto trionfo nei 200 stile su otto finali disputate. E le scappa una lacrima: non ci credo. 'Greg' domina negli 800 e stabilisce il nuovo record europeo.



SCIOPERO DEI TRASPORTI, NEL CAOS I SERVIZI LOCALI

Stop con fasce orarie diverse nelle citta' italiane. Venerdi' si ferma per 4 ore il settore aereo.



ALLA GUIDA MENTRE FA DIRETTA FACEBOOK, MORTO ANCHE IL SECONDO FIGLIO

Andrea di 9 anni e' la seconda vittima dell'incidente d'auto del 13 luglio ad Alcamo. Il padre, che era sotto l'effetto di cocaina, e' accusato di omicidio stradale.



ITALIA ROVENTE: BOLLINO ROSSO IN 5 CITTA', DOMANI SARANNO 13

Caldo record in tutta Europa, in Francia punte di 41 gradi. L'afa dovrebbe attenuarsi nel fine settimana.



ADDIO A RUTGER HAUER, IL REPLICANTE DI BLADE RUNNER

L'attore olandese aveva 75 anni. Fu protagonista anche del "Santo bevitore" di Olmi.

