Le notizie del giorno (ore 09.30)

Fonte: Twitter @RescueMed I migranti recuperati dalla Ong Alex

LA NAVE ALEX A 12 MIGLIA DA LAMPEDUSA, VIMINALE "PORTI CHIUSI"

Nella notte l'ordinanza del ministero. La portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba: non ci sono condizioni di sicurezza, fateci sbarcare prima che la situazione diventi insostenibile. Salvini: la nave si rifiuta di andare a La Valletta. La ong: il governo ci scorti. Sull'imbarcazione 54 naufraghi tra cui donne incinte e 4 bambini. Mini sbarchi nella notte: altri 55 salvati da due motovedette italiane e portati sull'isola. Ancora dispersi gli 80 naufraghi davanti le coste tunisine.



MIGRANTI: RENZI, NEL 2017 IL PD SOPRAVVALUTO' LA 'MINACCIA' DEI BARCONI

Lettera dell'ex premier a La Repubblica: il governo allora sbagliò a essere allarmista, pavidi sullo Ius soli. I populisti hanno vinto con le fake news, saranno sconfitti dalla realtà.



ASSE ITALIA-RUSSIA SULLA LIBIA: SALVINI "AL LAVORO PER LA STABILITA', MOSCA PUO' AIUTARE"

Il vicepremier enfatizza la sintonia con Putin sulla risoluzione della crisi: nessuno sostenga le parti in conflitto offrendo armi, dobbiamo metterci intorno a un tavolo per parlare di pace.



CASO PROCURE: ANM, SU FUZIO CONDIVIDIAMO LE PAROLE DI MATTARELLA

Il presidente dell'Associazione Luca Poniz: la voce del presidente della Repubblica è la nostra. Domani la decisione del direttivo di deferire o no il pm al collegio dei probiviri.



TEHERAN CONTRO LONDRA PER IL BLOCCO DI UNA PETROLIERA, CONVOCATO L'AMBASCIATORE BRITANNICO

L'Iran condanna come "illegale" lo stop di una sua nave a Gibilterra: liberatela subito. Si sospetta che la nave Grace 1 trasportasse greggio verso la Siria in violazione dell'embargo Onu.



TRUMP INCITA L'AMERICA: "PRESTO LA NOSTRA BANDIERA SU MARTE", SCONTRI DAVANTI ALLA CASA BIANCA

Il discorso del presidente per le celebrazioni del 4 luglio: "Non c'é nulla che non possiamo fare". Sfociano nella violenza le proteste tra i sostenitori del presidente e i contestatori che bruciano la bandiera americana, arresti.



CINA: TORNADO SU KAIYUAN, ALMENO 6 MORTI E 190 FERITI

Ha colpito intorno le 5,15 del pomeriggio nel nord-est del Paese. In un quarto d'ora ha distrutto circa 180 ettari di coltivazioni e danneggiato seriamente oltre 4.300 case.



PREMIO STREGA: STRAVINCE SCURATI CON IL LIBRO SU MUSSOLINI

Lo scrittore napoletano ottiene 228 voti e si aggiudica la 73ma edizione con 'M. Il figlio del secolo', edito da Bompiani. Seconda la Cibrario. Al terzo posto Missiroli con "Fedelta'" (Einaudi).

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.