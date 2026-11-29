AGI - "Non ho mai ipotizzato una Corte schierata" con la sinistra. "Anzi, ho detto il contrario". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un'intervista al Corriere della Sera torna sulla polemica dei giorni scorsi sulla legge elettorale e rivendica il suo diritto a esprimere le proprie opinioni.
La Russa: "Ho piena fiducia nella Corte Costituzionale"
"Io ho detto prima di tutto che ho piena fiducia nella Corte costituzionale e che non credo proprio che si lascerà influenzare dal dibattito capzioso di questi giorni. Ho detto, infatti, testualmente: 'Qualche ritocchino ci sarà ma l'impalcatura non sarà toccata'. Certo, penso che la legge votata dal Parlamento non sia incostituzionale. È semmai l'onorevole Magi, esponente del campo largo, che la definisce 'palesemente incostituzionale', trascurando che se così fosse avrebbe sbagliato Mattarella a promulgarla. E nessuno a sinistra rimprovera Magi".
"La legge elettorale non tocca le prerogative del Colle"
La Russa ribadisce che con la nuova legge "nessuno vuole toccare le prerogative del capo dello Stato" e spiega: "È chiaro che se al Quirinale si valutasse che chi viene indicato dai partiti non avesse per qualsivoglia motivo, quali la statura morale o le capacità di guidare il Paese, non gli conferirebbe l'incarico".
La replica alle accuse della sinistra
"Io - conclude - non ce l'ho con la Corte, ce l'ho con chi tra mille ricorsi e conciliaboli nei corridoi - perché lì sì, il re è nudo - vuole far passare l'idea che la legge sia incostituzionale e che la Corte deve solo sottoscriverlo. Sono loro e non io, che stanno tentando di influenzare la Corte. Penso che non ci riusciranno. Qui c'è una legge votata dal Parlamento, seria, e loro ricorrono a tutto pur di non mettersi in gioco. E non si vede perché a sinistra possano dire, senza aspettare la Corte, che è incostituzionale una legge votata e poi controfirmata dal caро dello Stato e io non possa dire il contrario".