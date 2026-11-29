AGI - I tavoli stanno chiudendo i loro lavori, i documenti che andranno a comporre il programma del centrosinistra attendono solo qualche limatura. Tranne che per i due macro-temi dell'Ucraina e della patrimoniale.
Al tavolo sul fisco si è raggiunta una intesa sulle politiche industriali, focus della riunione di questa mattina. I rappresentanti dei partiti hanno completato il lavoro in meno di due ore, aggiornandosi a lunedì pomeriggio per andare avanti sul tema del fisco, quello che ha creato frizioni nei giorni scorsi sulla patrimoniale.
Il centrosinistra e i nodi su patrimoniale e Ucraina
Il clima è definito oggi di "massima collaborazione" da chi partecipa al tavolo e, per quello che riguarda la patrimoniale sulle super-ricchezze, si registra l'avvicinamento delle posizioni. Chi partecipa ai tavoli spiega che il tema della tassazione sugli immobili che vanno a comporre patrimoni multi milionari non è in discussione.
La riunione del tavolo esteri
Si continua a lavorare per definire le esenzioni. Da questo punto di vista c'è l'avviso condiviso che vadano esclusi quei beni che rientrano nell'economia reale come capannoni industriali. A sondare i vari partiti emerge, quindi, la fiducia che al tavolo che si riunirà lunedì pomeriggio, e al quale parteciperanno anche i capigruppo, si possa arrivare 'a dama'.
Il rebus delle armi a Kiev
Non altrettanta fiducia viene riposta sul fatto che possano essere i capigruppo a risolvere il rebus delle armi all'Ucraina. La riunione del tavolo Esteri di oggi si è conclusa con la condivisione dell'impianto complessivo, con l’accordo sulla maggioranza dei temi messo nero su bianco su un documento.
Il riarmo europeo
Anche sul riarmo europeo, viene spiegato, c'è ormai condivisione sulla linea del no al riarmo dei singoli stati, per spingere verso una reale politica di difesa comune. Il tassello mancante è quello degli aiuti all’Ucraina, che è stato demandato al tavolo dei capigruppo.
Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento Cinque Stelle rimangono fermi sul no all'invio di nuovi armamenti. Il Partito democratico aveva messo a disposizione la risoluzione presentata in occasione delle ultime comunicazioni della premier al Parlamento nella quale si parlava di sostegno con ogni mezzo a Kiev, inquadrandolo in una prospettiva negoziale.
Una formulazione che accontenterebbe Italia Viva e Più Europa. Gli alleati rossoverdi e i Cinque Stelle chiedono però che ci sia una indicazione esplicita sul fatto che non saranno inviate altre armi a Kiev.
Giuseppe Conte
Con ogni probabilità, dunque, a sciogliere il nodo Ucraina dovranno essere i leader dei partiti. Il presidente del M5s sottolinea il fatto che “dopo quattro anni e mezzo di sostegno economico finanziario militare all'Ucraina, l'Italia non viene neppure avvertita del raid militare in Libia che invece è una realtà strategica per i nostri interessi. E ci sono i nostri militari, il nostro personale".
Elly Schlein
La segretaria del Pd, Elly Schlein, da Verona, dove ha riunito i sindaci dem, scandisce che "la Pace e' il nostro tratto identitario perché l'Italia ripudia la guerra e noi la ripudiamo con lei".
Al di là del nodo Ucraina, i due leader usano parole perfettamente sovrapponibili. Come sulla necessità di "voltare pagina rispetto a un governo che ha impoverito il Paese" e a quella di mettere in campo una coalizione che si faccia interprete del dettato costituzionale. "Non c'è miglior programma per la nostra coalizione che attuare la nostra Costituzione, articolo per articolo. Questa alleanza progressiva già governa" nelle regioni "e governerà" a livello nazionale, dice Schlein.
Giuseppe Conte
Giuseppe Conte, ricorda di avere proposto il nome di Alleanza per la Costituzione per la coalizione progressista: "Non è una formula nata a casa, ma è perché dobbiamo ripristinare la legalità costituzionale a tutti livelli, internazionale e interno”.
Le critiche a Ignazio La Russa
Ed entrambi definiscono "intimidatorie" le dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla prossima decisione della Consulta riguardante la legge elettorale: se la Corte Costituzionale cancellasse l'obbligo di indicare il premier dalla legge elettorale "sarebbe un grosso aiuto indebito alla sinistra", sono state le parole della Seconda carica dello Stato.
"La dichiarazione del presidente del Senato La Russa, che suona a dir poco intimidatoria nei confronti dei giudici della Corte costituzionale, è inaccettabile”, attacca Conte. "L'intimidazione del presidente del Senato alla Consulta non è accettabile", attacca Conte.
"Piantatela con gli attacchi alla magistratura e alle regole fondamentali del bilanciamento tra poteri dello stato. Vi abbiamo già fermato e vi fermeremo ancora", è l'affondo di Schlein.
Anche per Angelo Bonelli di Avs "quella di Ignazio La Russa è un'intimidazione della seconda carica dello Stato alla Corte costituzionale". E per Riccardo Magi di Più Europa, La Russa è "indegno di rappresentare il Senato: prima andrà a casa, prima verrà restituita dignità alla carica che ricopre”.