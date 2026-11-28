AGI - "Ho applaudito alla fine, anche nell'intermezzo qualche volta, non sempre, ma qualche volta, quando ha detto che dobbiamo lavorare insieme, perché questo è". Lo dice il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo al 37esimo congresso dell'Anm in corso a Napoli.
"La perpetuità del conflitto che c'è stato nei tempi del referendum è stata superata - sottolinea - ora l'inverno, non dico del nostro scontento, ma l'inverno del nostro dissidio si è composto, si sta ricomponendo in un momento in cui occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme e le cose che possiamo e dobbiamo fare insieme sono molte". "Il principio è l'atmosfera in cui si svolge questo incontro, per il quale vi ringrazio anche per l'accoglienza e per l'invito che mi è stato fatto", aggiunge.
Nordio: "Le sentenze vanno eseguite, i magistrati accettino di rateizzare gli stipendi"
"Le sentenze vanno eseguite. E quindi una sentenza del Consiglio di Stato definitiva va attuata. Io confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché vi sia non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza, ma nella attuazione di questa sentenza, che, visto il momento di grave sacrificio un po' per tutti in Italia, può e deve essere, secondo me, proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, essere magari differito o rateizzato o spalmato", ha risposto Nordio ai giornalisti sulla questione degli stipendi arretrati dei magistrati.
Gratteri: "La rateizzazione degli stipendi non è la soluzione"
"No, non è una soluzione. Si parla continuamente di accordi, di abbassare la tensione, sembra che ogni giorno misuriamo la corrente elettrica. Io non sopporto questo modo di ragionare". A margine del congresso nazionale dell'Anm, il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, replica così a Nordio. "Se vogliamo parlare di sprechi - aggiunge - incominciamo a mettere in discussione gli stipendi da 250mila euro l'anno, da 380mila euro l'anno. Incominciamo a discutere di questi se c'è crisi. Possiamo parlare una settimana di sprechi, anche all'interno del ministero della Giustizia. Non ci sono soldi, però sì ci sono i soldi per aprire il tribunale di Bassano del Grappa con il parere contrario dei presidenti dei tribunali del Veneto, del procuratore generale della Corte d'Appello di Venezia, dei Consigli degli Avvocati".
Gratteri: "Dialogo? Modo di dire, ognuno faccia il suo"
"Al suo posto sarei venuto, però avrà fatto le sue valutazioni. Si figuri quanta gente c'è che può consigliare bene la Meloni". Arrivando a Castel Capuano Gratteri ha commentato così la decisione del presidente del Consiglio di declinare l'invio a partecipare arrivato dall'Associazione dei magistrati. Quanto all'invito al dialogo lanciato ieri dal presidente del'Anm Tango, Gratteri fa notare che "si dicono sempre queste ovvietà. Si dice sempre che bisogna dialogare, penso che anche il ministro Nordio abbia detto questo. Questa fase si ripete ciclicamente, la sento mediamente quattro volte a settimana da un po' di anni. Facciamo ognuno quello per cui siamo pagati e andiamo avanti". Il procure capo di Napoli assicura poi di vivere anche gli attacchi senza ansia. "Non l'ho mai avuta - dice - anzi quando io vengo attaccato per me è meglio, perché mi concentro, altrimenti sto distratto".