AGI - Opposizioni all’attacco dopo le parole di Ignazio La Russa sulla Corte Costituzionale e sulla legge elettorale. Un intervento della Consulta sul cosiddetto “Stabilicum”, come lo definisce il centrodestra che ha dato impulso alla riforma del sistema di voto, approvata dal Parlamento, per il presidente del Senato sarebbe “un indebito aiuto alla sinistra, una violazione della Costituzione” perché, sostiene, si tratta di una norma "sacrosanta" che “non tocca” le prerogative al Capo dello Stato.
Elezioni, scontro sulla legge elettorale
Parole pronunciate ieri in Versilia durante la rassegna “Un caffè nella limonaia” che scatenano le critiche dei partiti della minoranza. "L'intimidazione del presidente del Senato alla Consulta non è accettabile”, scandisce Elly Schlein all'assemblea dei sindaci dem a Verona. “Piantatela con gli attacchi alla magistratura e alle regole fondamentali del bilanciamento tra poteri dello stato. Vi abbiamo già fermato e vi fermeremo ancora”, aggiunge la segretaria del Pd.
Conte: "da La Russa una indebita ingerenza"
Per Giuseppe Conte “Il presidente La Russa ha confessato che hanno fatto la legge elettorale per colpire la sinistra, per colpire il campo progressista e favorire la loro autoperpetuazione sulle poltrone”. A margine del congresso nazionale dell’Anm, il leader del M5s sottolinea: “il presidente del Senato che è un'alta carica dello Stato, non può permettersi di esplicitare un'ingerenza così indebita nelle prerogative della Corte costituzionale. Siamo un’Italia democratica, un assetto costituzionale che va rispettato”.
Le critiche del campo largo
Una linea comune che unisce il fronte del campo largo. Per Bonelli di Avs quella del presidente del Senato è “un'intimidazione alla Corte costituzionale” e “una pressione esplicita su un organo di garanzia, un fatto senza precedenti per chi ricopre quel ruolo”.
Anche Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva stigmatizza quella che considera “un’intimidazione preventiva della seconda carica dello Stato nei confronti addirittura della Corte costituzionale”.