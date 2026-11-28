AGI - Coro choc a Roma all'indirizzo di Eugenia Roccella con riferimento alla morte del marito, Luigi Cavallari, il cui corpo è stato ritrovato nel lago di Vico lo scorso giugno. E' successo oggi durante il corteo organizzato dal movimento 'Non Una di Meno' sfilato per le vie della capitale contro la violenza sulle donne, quando alcune manifestanti hanno gridato "Roccella ce l'ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato", come si vede in un video sulla pagina social Welcome to Favelas. Solidarietà bipartisan da parte delle forze politiche nei confronti della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità
"Non una parola di meno", ha commentato Roccella in un post su Facebook.
Indignata la premier Giorgia Meloni che su X ha scritto: "Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano. Il coro oltraggioso rivolto a Eugenia Roccella e alla sua famiglia è indegno. A lei va tutta la mia solidarietà e il mio affetto. C'è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe soltanto vergognarsi".
"Sincera e affettuosa vicinanza al ministro Roccella", ha scritto su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa. E anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana ha voluto "esprimere vicinanza a Roccella e alla sua famiglia per gli ignobili cori nei suoi confronti. Trovo indegno il riferimento alla morte del marito. Anche nel confronto politico più acceso, il dolore di una famiglia merita massimo rispetto".
"Alla ministra Eugenia Roccella - hanno affermato le parlamentari M5S nella commissione Femminicidio - porgiamo la nostra solidarietà e vicinanza per il vergognoso coro rivolto nei suoi confronti nel corso del corteo 'Non una di meno'. Le battaglie contro la violenza di genere e per dare alle donne tutto quello che spetta loro non devono in alcun modo essere sporcate da comportamenti paragonabili proprio a quelli contro cui tutte insieme da anni ci stiamo battendo".