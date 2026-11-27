AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota, in cui si spiega che la premier, nel ribadire il sostegno dell'Italia all'Ucraina nel percorso verso una pace giusta e duratura, ha precisato che questo sostegno non può tradursi nell'accettazione di iniziative che mettano a rischio la sicurezza dell'Italia e della regione.
Meloni e Zelensky a colloquio: "Il raid in Libia non coordinato con i partner"
Il presidente Zelensky ha confermato che l'operazione in Libia è stata condotta senza coordinamento preventivo con i partner. Ha assicurato di aver compreso le preoccupazioni italiane e si è impegnato a garantire una piena condivisione delle informazioni e una comunicazione diretta e costante, spiega la nota.
I spoke today with @GiorgiaMeloni. We discussed the issues we are dealing with right now, and it’s important that we understand each other. I confirmed that the recent operation in Libya was conducted without prior coordination with our European partners. I also stressed our commitment to making sure our respective authorities share all necessary information and maintain direct, regular, and effective communication. Thank you!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2026
"Abbiamo discusso delle questioni su cui stiamo lavorando. E' importante che ci comprendiamo", ha scritto il presidente ucraino su X. "Ho anche affermato che ci impegniamo a garantire lo scambio di tutte le informazioni necessarie tra le autorità competenti dei nostri Paesi e a mantenere una comunicazione diretta, regolare ed efficace", ha spiegato ancora.