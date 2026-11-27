AGI - Non può essere un'associazione o un'azienda a imporre sanzioni per chi viola una regola imposta dalla stessa azienda o associazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha ricordato nella lettera inviata alla presidente del Consiglio e ai presidenti di Camera e Senato. Nella missiva il Capo dello Stato informa di aver promulgato la legge approvata dal parlamento il 4 novembre scorso, la cosiddetta ColtivaItalia.
Ma, contemporaneamente, ha invitato a riflettere sull'articolo 24 della legge che introduce la possibilità per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie di regolamentare le modalità di raccolta dei tartufi all'interno delle proprie aree, prevedendo anche la possibilità di introdurre sanzioni per eventuali violazioni. Una formulazione che cozza con la Costituzione e, in particolare, con il principio di legalità indicato all'articolo 23 della Carta: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
I rilievi di Mattarella sulla legge ColtivaItalia
Il Capo dello Stato sottolinea, nella lettera, la "competenza legislativa regionale" in materia. "Ho provveduto alla promulgazione della legge, che costituisce un collegato alla manovra di finanza pubblica e prevede interventi volti a consolidare il comparto agricolo. Ritengo, tuttavia, doveroso richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento su un profilo particolarmente critico del testo, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, nell'articolo 24, che modifica la legge 16 dicembre 1985, n. 752. In particolare, il comma 1, lettera a), di questo articolo novella l'articolo 3 di quella legge, prevedendo che 'le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie regolamentano le modalità di raccolta dei tartufi all'interno delle loro aree, al fine di evitare interferenze con le attività di gestione faunistica nonché di preservare l'habitat naturale, ivi compreso il sostrato boschivo'. La successiva lettera b) inserisce "la raccolta di tartufi in violazione delle modalità stabilite dalle aziende faunistico-venatorie o dalle aziende agrituristico-venatorie" nell'elenco tassativo delle violazioni di cui all'articolo 18 della legge modificata per le quali la legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie".
Il principio di legalità e i dubbi sulle sanzioni
Dunque, La norma stabilisce un legame diretto tra il potere sanzionatorio pubblico e l'adozione di regole efficaci nei confronti di terzi da parte di aziende private, omettendo di definire gli indispensabili criteri e limiti entro cui vanno definite tali regole. Una siffatta previsione non appare conforme al principio di legalità indicato dall'articolo 23 della Costituzione, ai sensi del quale 'nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge' - scrive ancora il Capo dello Stato - In coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale - che ha chiarito come l'articolo 23 abbia introdotto una riserva di legge relativa - l'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che 'nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso'. Nel caso in esame, ciascuna azienda faunistico-venatoria appare libera di dettare regole per disciplinare la raccolta dei tartufi, in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del legislatore idonea a predeterminarne il contenuto e questo inficia la legittimità delle sanzioni che dovranno essere stabilite dalle regioni, anche tenendo conto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985, 'la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati'.
La competenza legislativa delle Regioni
Occorre inoltre ricordare che - come sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 212 del 2006 - la specifica materia attiene alla valorizzazione dei beni ambientali, di competenza legislativa concorrente. 'Il patrimonio tartuficolo costituisce, infatti, una risorsa ambientale della Regione, suscettibile di razionale sfruttamento, la cui valorizzazione competente perciò alla Regione medesima, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale'", si legge ancora.
Il richiamo a Governo e Parlamento
"Constato che al Senato è stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno G/2015/29/9 che, nel testo 2, impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire sulla disciplina in materia di cerca e raccolta dei tartufi, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni al fine di salvaguardare la libera ricerca dei tartufi e i diritti pubblici su regolamenti privati. Ritengo che Governo e Parlamento", è richiamo del Capo dello Stato, "debbano dare immediato seguito a questa indicazione parlamentare, in quanto la formulazione, così generica, della norma approvata solleva dubbi interpretativi sull'oggetto e sui confini della potestà regolatoria delle aziende che è stata introdotta, evidenzia una carente delimitazione del perimetro normativo statale di riferimento, non tiene adeguatamente conto della competenza legislativa regionale così come prevista dalla Costituzione.
Il valore strategico del settore del tartufo
Mattarella ricorda, infine, che "in Italia il settore del tartufo ha un ruolo strategico, di rilevante valenza non solo economica, in quanto coniuga tradizione e identità culturale con la tutela ambientale. È un ambito nel quale occorre bilanciare interessi rilevanti e diversi con un approccio organico e coordinato, anche al fine di evitare un prevedibile contenzioso. Confido pertanto nell'accoglimento degli indirizzi del Parlamento e di queste mie sollecitazioni", conclude il Capo dello Stato.