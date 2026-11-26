AGI - In un contesto che, per il resto, si presenta piuttosto stabile, la Supermedia di oggi contiene due piccole 'novità'. La prima è che sembra essersi in qualche modo 'riassorbito' il rimbalzo di Futuro Nazionale visto nelle scorse settimane, con il partito di Vannacci che torna, così, appena sopra la soglia del 6%.
La seconda è il debutto della voce 'altri Campo Largo': si tratta di quelle forze politiche, cui si era già fatto cenno la scorsa settimana, che cominciano ad apparire sempre più spesso nei sondaggi, sia pure con percentuali quasi sempre inferiori all'1%, come Progetto Civico di Onorato e Più Uno di Ruffini e Gabrielli).
Nel complesso, il peso di queste forze è, a oggi, pari all'1,7%, una quota che contribuisce comunque, in modo non indifferente, a preservare il vantaggio, oggi pari a due punti esatti, del Campo Largo sul centrodestra.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:
- FdI 27,6 (+0,1)
- Pd 20,4 (=)
- M5s 12,7 (-0,3)
- Forza Italia 7,0 (-0,2)
- Verdi/Sinistra 6,2 (=)
- Futuro Nazionale 6,1 (-0,5)
- Lega 5,9 (+0,1) Azione 3,2 (+0,1)
- Italia Viva 2,6 (+0,3)
Altri
- Campo Largo 1,7 (+0,3)
- +Europa 1,2 (-0,2)*
- Noi Moderati 1,2 (+0,1)*
- Partito Liberal Democratico 1,1 (-0,1)**
- Sud chiama Nord 1,0 (-0,1)*
*non mostrato da Youtrend
** non mostrato da Eumetra, SWG e Youtrend
Questa, invece, la Supermedia Coalizioni:
- Campo largo 44,8 (+0,1)
- Centrodestra 42,8 (+0,2)
- Futuro Nazionale 6,1 (-0,5)
- Centro 3,2 (+0,1)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (12 novembre 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 12 al 25 novembre, è stata effettuata il giorno 26 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 19 novembre), Eumetra (19 novembre), Noto (19 novembre), Piepoli (17 novembre), SWG (16 e 23 novembre) e Youtrend (17 e 25 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.