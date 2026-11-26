AGI - Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, con deleghe pesanti come l'urbanistica, si presenta alla città da candidata alla poltrona più alta di Palazzo Marino.
"Mi piacerebbe essere la prima sindaca di centrosinistra della città di Milano", dichiara a poche ore dall'evento che ha organizzato al Teatro Elfo Puccini (dove racconta di "essere di casa" sin da ragazzina) per avviare la sua campagna elettorale per le primarie del centrosinistra.
L'esperienza maturata in Comune
"Io - dice - il sindaco in qualche momento l'ho già fatto, senza eccessiva superbia, perché un conto è fare il sindaco e un altro il vicesindaco e questo mi è molto chiaro. Ma ho esperienza, ho contribuito a costruire percorsi e processi, penso alle Olimpiadi. In più, e questa è una bella novità, posso portare uno sguardo femminile da trasformare in politiche femministe.
Rivendico - evidenzia - anche la capacità di avere una visione di lungo periodo, una visione di insieme della città, che sia ambiziosa aperta, accogliente, inclusiva e internazionale, senza mai perdere di vista le esigenze del quotidiano".
Le priorità del programma
Un approccio che promette di voler utilizzare in tutte le partite che considera per lei priorità del programma che scriverà con chi la affiancherà (a sostenere l'esponente Pd, pubblicamente, stasera ci saranno senz'altro quattro presidenti di quattro municipi molto diversi tra loro, dal centro alle aree più urbanizzate a quelle più periferiche). Innanzitutto dunque, tra gli obiettivi di Scavuzzo, "ricostruire un legame di fiducia con la città".
Poi "rimettere al centro il tema educativo con un investimento serio perché lavorare sull'educazione significa lavorare sulla giustizia sociale", spiega la dem che nella giunta Sala ha anche la delega all'educazione e alla food policy.
Urbanistica e casa al centro dell'agenda
E ancora il tema dell'urbanistica "che ci vorrà qualche anno per sistemare" dopo le inchieste e "la casa" col piano lanciato dall'attuale amministrazione (dall'altro assessore candidato, il civico Emmanuel Conte) che "va portato a termine".
"Dobbiamo tornare alla Milano di Maria Teresa d'Austria" dice Scavuzzo che a Vienna racconta di essersi sempre ispirata (così come a Sarajevo, altro luogo del cuore), "con una macchina amministrativa più efficiente, sempre in ottica metropolitana, e vedremo poi anche le promesse del governo sulle province".
Il percorso verso le primarie
A una domanda sulla data della primarie, Scavuzzo risponde: "Non darei aut aut perché è poco cortese ma l'orientamento che pare più consolidato è quello di farle a febbraio, non so se in concomitanza o no con le primarie nazionali, e se fosse così per me va bene.
Non ho avuto modo di parlare con la segretaria Schlein - ha riferito - ma con le persone che possono parlare per suo conto, come ad esempio Igor Taruffi, oltre che con il segretario di Milano Capelli e la segretaria della Lombardia Roggiani. Io non metto in bocca niente a nessuno, sarà la segretaria a dire se ha delle preferenze" tra i candidati, ha concluso la dem confidando di potersi "confrontare con gli altri candidati, ma al momento non ho ancora sentito niente da parte loro, se non cose su stadio o sul sociale".