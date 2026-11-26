AGI - Il suicidio dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro "è una questione che ha scioccato tutti e anche me". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles e rispondendo alle domande dei cronisti. "Le sue parole ci colpiscono molto, ma penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento è aiutare le procure che stanno lavorando perché si possa fare chiarezza".
No al gioco delle tifoserie
"È una cosa che ha fatto tanto male, non possiamo che ribadire la vicinanza alla famiglia - ha proseguito la premier -. Non credo che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno alla strage di Via D'Amelio", dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. "Potete immaginare quanto per me sia fondamentale che si arrivi alla verità, non solo per Paolo Borsellino, per l'Italia nel suo complesso", ha aggiunto Meloni.
I funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli
Lunedì si terranno i funerali di Gianni De Gennaro nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Sarà una cerimonia solenne e non un funerale di Stato ma Giorgia Meloni ancora non sa se riuscirà a prendervi parte. "Non vi so ancora rispondere ma in ogni caso mi sono accertata che ci fosse il sottosegretario Mantovano in rappresentanza di Palazzo Chigi. Dopodiché da qui al lunedì cerco di capire come si può - e se - incastrare" con la mia agenda".