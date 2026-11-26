AGI - Sul superbonus "stiamo lavorando", sul numero degli emendamenti "abbiamo delle tempistiche da rispettare. C'è grande convergenza nella maggioranza". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando della legge di bilancio da Bruxelles per il Consiglio Europeo. "Ora bisognerà tirare le somme. Poi dobbiamo andare avanti in maniera spedita e compatta".
Gli emendamenti e il confronto nella maggioranza
Sul numero degli emendamenti presentati sulla manovra, Meloni ha precisato: "Tutto quello che serve ovviamente per migliorare la manovra anche da parte della maggioranza è utile, però ovviamente noi abbiamo anche delle tempistiche che vogliamo rispettare. È una manovra sulla quale secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma abbiamo continuato a fare un ottimo lavoro anche in questi giorni, anche nell'ultima riunione che abbiamo fatto ieri".
Per la premier c'è "grande convergenza" nella maggioranza, "stiamo piano piano dipanando tutte le matasse, stiamo cercando le soluzioni migliori a ogni problema e i problemi sono molti. Abbiamo avviato anche una serie di interlocuzioni con i Comuni, stiamo cercando anche lì di tirare fuori altre soluzioni per qualche altra risorsa che possa aiutare i Comuni".
"Stiamo facendo un lavoro anche di confronto, di dialogo, che secondo me sta dando dei risultati ottimi. In questo c'è anche ovviamente il lavoro del Parlamento e dei parlamentari della maggioranza", ha concluso Meloni.
Il no agli arretrati degli stipendi dei magistrati
La presidente del Consiglio è stata poi sollecitata dai giornalisti a dire la sua sul tema degli arretrati degli stipendi dei magistrati. "Non intendo cambiare la mia posizione", ha ribadito seccamente. Ci ha pensato il ministro della Giustizia Carlo Nordio ad aprire uno spiraglio per una mediazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato relativa agli adeguamenti retributivi delle toghe. "Dopodomani io sarò all'Associazione nazionale magistrati e quindi ne parleremo lì".
Il no al Congresso dell'Anm e la risposta di Tango
Meloni non andrà al Congresso dell'Associazione nazionale magistrati, in programma da venerdì a domenica a Napoli.
"Siamo dispiaciuti della decisione della presidente del Consiglio di rinunciare al confronto e di rifiutare il nostro invito - ha sottolineato il presidente del sindacato delle toghe, Giuseppe Tango -. Per noi sarebbe stato importante averla ospite, per dibattere dei temi e dei problemi della giustizia. Lotta alle mafie, giustizia minorile, violenza di genere, carceri. E tanti altri nodi che riguardano l'efficienza del nostro sistema e le ricadute sui cittadini, su cui una dialettica leale sarebbe fondamentale".
"La magistratura associata - ha ricordato Tango - ha fatto un passo verso il dialogo, ma purtroppo ha ricevuto l'ennesimo attacco strumentale, in merito a una sentenza che riguarda l'applicazione di una legge dello Stato. Ne siamo profondamente rammaricati".
La controreplica della premier
"Mi ha colpito che il presidente Tango dica, nella sua risposta, che loro mi avevano invitato per avere un confronto e hanno ricevuto in risposta un attacco. È un po' difficile confrontarsi quando qualsiasi cosa si dica su cui non si è d'accordo diventa un attacco - ha detto Meloni -. Io ho semplicemente segnalato che sono molto rammaricata per tutta questa vicenda e che in coscienza non intendo firmare e non firmerò un provvedimento che dice che in una fase come questa bisogna spendere centinaia di milioni di euro per degli arretrati di persone che già hanno degli stipendi dignitosi", ha aggiunto la premier.
"Ovviamente, non essendo un'ipocrita, se fossi andata al Congresso avrei segnalato questa materia, e quindi sarebbe diventato un attacco - ha poi aggiunto parlando della sua non partecipazione al congresso di Anm -. Non voglio creare questa polemica, quindi il mio passo indietro in realtà è un tentativo di evitare ulteriori polemiche su una questione sulla quale non intendo tornare indietro e non intendo cambiare posizione. Perché non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani, con tutti i problemi che noi abbiamo in questo momento", ha precisato Meloni.
"Poiché mi conosco, e non sono una persona che viene e tace quelle che sono le difficoltà, non voglio che poi il giorno dopo si dica che Meloni è venuta al Congresso e ha attaccato. Non voglio attaccare, voglio fare un passo indietro e sperare che ci sia un momento più adeguato per potersi confrontare sullo stato della giustizia. Materia sulla quale sono come sempre molto interessata e attenta", ha concluso.