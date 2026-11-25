AGI - Coesione sociale e sicurezza sono due temi inscindibili. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’assemblea dell’Anci, ricordando il ruolo dei sindaci e le difficoltà che le amministrazioni locali sono chiamate ad affrontare.
“Resta fermo, per la Repubblica, il dovere di adoperarsi al meglio per i propri cittadini”, ha affermato il capo dello Stato, ricordando che “i Comuni intercettano disagi e problemi e operano al crocevia tra azioni di sostegno allo sviluppo e interventi per ridurre il divario di opportunità, i margini di esclusione”.
Il ruolo dei giovani e l'emergenza abitativa
Il contrasto all’esclusione sociale passa anche attraverso la capacità di ascoltare le nuove generazioni. “Ancor più di ieri, a fronte dell’inverno demografico, sicurezza è costruire il futuro favorendo l’inserimento e la partecipazione dei giovani”, ha osservato Mattarella.
Tra le sfide che attendono le amministrazioni locali, il presidente della Repubblica ha indicato quella della casa, “oggi elemento critico tra i più impegnativi, soprattutto nelle aree metropolitane”. Quello delle autonomie locali, ha spiegato, “è un modello di sviluppo territoriale che – non solo in Italia – richiede di essere ripensato e nuovamente progettato per l’esigenza di non stravolgere o addirittura smarrire le loro identità e anche per quanto riguarda la sicurezza delle nostre comunità, condizione primaria della coesione sociale e del benessere collettivo, garanzia di legalità e di libertà”.
Verona, il Presidente Mattarella ha partecipato alla 43ª Assemblea annuale dell’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani https://t.co/rdYYk7DHLO— Quirinale (@Quirinale) November 25, 2026
Mattarella: “Non esistono due Italie”
Ripensare lo sviluppo dei territori non può tuttavia prescindere dal principio dell’universalità dei diritti. Non esistono, ha ricordato il capo dello Stato, “due Italie, l’una proiettata verso la modernità e la connessione e un’altra distinta e separata, condannata alle retrovie e allo spopolamento”. “Non è la differenza fra i Comuni ma sono le disparità tra i loro cittadini a venire in rilievo perché il principio di universalità dei diritti non può venir meno”.
Gli attacchi informatici e le minacce alle scuole
La coesione delle comunità locali è fondamentale anche per rispondere alle minacce esterne. Mattarella ha richiamato i recenti attacchi informatici e le minacce che hanno interessato le scuole in Italia e in Europa. La cybersicurezza sarà tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio supremo di difesa, convocato per lunedì dal presidente della Repubblica. “Viviamo giorni inquieti, in cui l’incertezza e il conflitto nel contesto internazionale si riflettono in modo pesante sulla vita quotidiana dei cittadini europei, con spinte che tentano di insinuare e alimentare paure nella vita di tutti i giorni, come avvenuto, tra l’altro, con le minacce condotte con attacchi informatici alle scuole nel nostro Paese”, ha osservato Mattarella. “I sindaci, espressione delle loro comunità, possono aiutare a rispondere con la compostezza e la coesione già dimostrate in altre difficili circostanze”. Per il presidente della Repubblica, infatti, “sicurezza è certezza di non essere lasciati soli nelle difficoltà, è accessibilità ai servizi, è esercizio dei diritti e della cittadinanza, è contrasto all’esclusione e al degrado”.