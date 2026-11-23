AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per lunedì 30 novembre 2026, alle ore 16.30 con il seguente ordine del giorno: Analisi della situazione internazionale e degli effetti delle crisi in corso e stato delle missioni militari italiane. Valutazione della sicurezza del Paese, anche con riferimento ai rischi relativi agli attacchi informatici e ibridi che hanno colpito l'Italia e altri Stati europei.
Rutte: attacchi troppo gravi per essere solo 'ibridi'
Per il segretario generale della Nato, Mark Rutte, la recente ondata di attacchi informatici è "troppo grave" per essere definita semplicemente come "ibrida". "Abbiamo visto un'intensificazione delle attività ostili dirette contro le nostre nazioni. Un giorno può trattarsi di un attacco incendiario contro una fabbrica o di droni che paralizzano un aeroporto; il giorno dopo è il sabotaggio di linee ferroviarie, o navi mercantili prese di mira in mare, e attacchi informatici. Questi attacchi informatici, in questo momento, sono incessanti", ha dichiarato Rutte intervenendo all'Assemblea parlamentare della Nato, a Berlino.
"Per non parlare delle ripetute incursioni nel nostro spazio aereo e delle violazioni del nostro spazio marittimo. Su tutto questo abbiamo visto prove negli ultimi giorni: il pericoloso incidente in Polonia venerdì, ma anche, nelle ultime settimane, fatti gravi accaduti nel Mar Nero, sui quali stiamo lavorando in sede Nato con Romania, Bulgaria e Turchia. Tutte prove di questo ibrido/cyber. Ma continuo a pensare che "ibrido" sia un termine un po' troppo rassicurante, perché la cosa è troppo grave, e forse dovremmo trovare un'altra parola; e tutto questo sta accadendo ora, e non finirà presto", ha aggiunto Rutte.
"Quindi, in sostanza, la conclusione di tutto ciò è che siamo tutti bersagli, che siamo tutti colpiti quando si tratta dei nostri gasdotti, dei nostri cavi, delle nostre reti energetiche e delle nostre economie. Sono tutti interconnessi, e questo significa che siamo tutti dentro questa vicenda per il lungo periodo, e perciò dobbiamo assumerci le nostre responsabilità per restare un passo avanti al pericolo", ha concluso il segretario generale.