AGI - "Il fisco, in base al secondo comma, deve essere regolato secondo equità, trasparenza e rispetto dei diritti, considerando il reddito e le risorse di cui ogni cittadino dispone". E "la Costituzione è molto chiara a questo riguardo. "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva", dispone l'articolo 53, aggiungendo che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività".
A ricordarlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando i nuovi magistrati tributari in tirocinio.
"Il Costituente ha voluto in tal modo mettere l'accento sulla finalità delle imposte: sostenere le spese relative ai beni e ai servizi pubblici effettuate nell'interesse di tutti i cittadini. Tutti beneficiano dei beni e dei servizi pubblici, le scuole, gli ospedali, le strade, e tutti sono chiamati a contribuire alla loro realizzazione" ha poi aggiunto ricordando che "un sistema giudiziario efficiente e tempestivo scoraggia i comportamenti elusivi ed evasivi ed è anch'esso uno strumento di contrasto all'evasione fiscale".
Mattarella: "Non mancano gli strumenti per tracciare la ricchezza"
"Oggi non mancano gli strumenti tecnologici per tracciare la ricchezza senza violazioni dei diritti e indebite intrusioni e turbative della vita privata dei contribuenti - ha poi aggiunto - Tutti auspichiamo, anche nei periodi di crescenti esigenze di natura pubblica, un fisco più leggero. Naturalmente va sempre rammentato che per contribuire di meno bisogna contribuire tutti".
Il capo dello Stato ha ricevuto i magistrati tributari in tirocinio
Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, i primi magistrati tributari attualmente in tirocinio. Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Carolina Lussana, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso. Era presente il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.