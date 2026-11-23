AGI - "Il Dopo di noi, le varie iniziative, manifestano un ventaglio di attività e di impegni che si apre man mano che si presentano esigenze, necessita' e bisogni a cui corrispondere e che trova una grande capacita' di accoglienza". Questo sforzo "è incomparabile" e "merita il ringraziamento, il più grande, perché sono tante le necessita' che nella vita quotidiana si presentano ed essere aperti per corrispondervi con iniziative e con disponibilità è davvero un grande messaggio".
Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando questa mattina a Roma la realtà sociale della Falcognana e il progetto "Dopo di noi" per persone con disabilità.
Il richiamo alle parole del cardinale Pappalardo
Nel suo breve intervento di saluto il Capo dello Stato ha anche citato quel che il cardinale Salvatore Pappalardo, vescovo di Palermo, disse anni fa in un messaggio per il Natale: 'Le città sono piene di persone, ma spesso sono una somma di solitudini'. "Queste iniziative - ha ripreso Mattarella - rompono questo pericolo e fanno si' che siano davvero comunità".
"Queste iniziative rompono il pericolo della solitudine"
"Un vescovo e cardinale che era bene conosciuto ed era vescovo della mia città, il cardinale Pappalardo, ebbe a dire una volta in un messaggio natalizio che le città sono piene di persone, ma spesso sono una somma di solitudini. Queste iniziative rompono questo pericolo e fanno si' che siano davvero comunità. Grazie per quello che fate grazie da Luigi e auguri". Ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella durante la visita al "Dopo di noi" Casale di Falcognana.