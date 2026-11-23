AGI - Le lettere a familiari e agli amici, i documenti e soprattutto il bossolo trovato nel giardino della sua casa a Montiano, in Maremma, segno che Gianni De Gennaro aveva studiato le sue ultime ore nei minimi dettagli. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, prima di spararsi un colpo alla testa, "De Gennaro ha voluto essere certo che la pistola funzionasse. Ha fatto un 'tiro di prova' nel giardino, poi è entrato nel casotto della sua villa di Fonteblanda. E lì l’ha fatta finita. Un bossolo della sua Ruger 380 è stato trovato per terra fuori dalla dépendance. Un altro proiettile lo ha ucciso. L’arma è stata trovata accanto al corpo. Poco distante, fogli scritti a mano con le ultime volontà per Peppe — il custode Giuseppe Soccu, che negli anni era diventato un amico — e per i familiari".
Le buste con i documenti "a chi vorrà pubblicarli"
Sempre secondo il Corriere, "durante la perquisizione sono state sequestrate anche due buste di carta con dentro alcuni fogli. Una è indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, l’altra "a chi vorrà pubblicarla". È la dimostrazione che avesse deciso e pianificato tutto nei dettagli, forse già prima di partire da Roma venerdì alle 14.30. Il contenuto lo conoscono soltanto i magistrati di Firenze che sotto la direzione della procuratrice Rosa Volpe stanno ricostruendo le sue ultime ore. Ma quanto scritto sul frontespizio già basta a comprendere che quelle lettere potranno avere un effetto dirompente sull'inchiesta dei pubblici ministeri nisseni che accusavano De Gennaro di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e per questo volevano arrestarlo".
L'inchiesta
L'inchiesta sulla morte si intreccia con quella dei magistrati siciliani. I pm ipotizzano che l'ex capo della polizia - che nel 1992, anno in cui un'autobomba uccise Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta, era vicedirettore della Dia e in quel ruolo si sia occupato della strage - tra il 2023 e il 2025 abbia tentato di evitare che emergessero elementi contro di lui sulla gestione di questa e altre indagini di mafia.
La procura di Caltanissetta indaga in questa direzione dal 2023, ma solo lunedì scorso De Gennaro, la cui abitazione era stata perquisita, aveva appreso di essere stato iscritto nel registro degli indagati.ù
Anzi, i pm nisseni avevano chiesto il suo arresto, negato dal gip, decisione contro la quale si erano rivolti al Riesame che si sarebbe espresso il prossimo primo dicembre.
Il ritiro in Maremma
De Gennaro era arrivato nella sua abitazione toscana venerdì, e aveva congedato la sua scorta, rimanendo da solo. Alla moglie aveva detto che avrebbe approfittato della quiete della loro casa di campagna per studiare alcune carte dell'inchiesta. Poi l'allarme dei familiari che non riuscivano a contattarlo sabato mattina e la scoperta del cadavere.