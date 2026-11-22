AGI - Patrimoniale, la tassa sui grandi patrimoni scava un solco fra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e gli alleati di Avs. Tra le due parti "ballano" 95 milioni di euro: la differenza tra la tassa ai super ricchi alla quale pensano i rossoverdi, sui patrimoni a partire da 5,4 milioni di euro, e quella di cui parla la leader dem da Parigi. Una tassa che vada a incidere per il 2 per cento sui patrimoni da 100 milioni di euro.
Schlein da Parigi: la proposta Zucman
"Tassare del 2% all'anno chi ha più di 100 milioni di euro? Appoggiamo la proposta di Zucman, è quella che portiamo al tavolo della discussione con i nostri alleati progressisti", annuncia la dem dal Paris Summit Against International Oligarchy, al Theatre de la Concorde. "Una tassazione minima del 2 per cento a chi ha più di 100 milioni di euro non deve fare paura. Noi non tasseremo il ceto medio, a differenza del governo Meloni che ha portato la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni. È una proposta equa che riguarda la giustizia". Poco prima, Schlein aveva parlato di una norma a livello globale, come fatto già in passato quando, davanti alla proposta di Nicola Fratoianni, rispose di essere pronta, qualora si trattasse di una norma a livello europeo.
Patrimoniale, Fratoianni avverte e Conte frena
"Senza patrimoniale non c'è coalizione", ha avvertito pochi giorni fa Fratoianni rispondendo a chi gli chiedeva dei dubbi sollevati da Giuseppe Conte: il leader del M5s considera un errore introdurre una patrimoniale sui grandi patrimoni in Italia: il rischio sarebbe di fare fuggire gli investimenti dal nostro Paese. Da Avs, però, rispondono che il timore è infondato, "lo dicono molti studi". E poi, si sorride in casa rossoverde, la exit tax del governo ci ha spianato la strada. Ironia che maschera il nervosismo per un confronto che si va avvitando.
Campo largo diviso anche sul sostegno a Kiev
E non solo sulla patrimoniale. Il tavolo Esteri del cantiere del programma è stato nuovamente aggiornato, questa volta a martedì prossimo, nell'impossibilità di arrivare a dama sul tema del sostegno a Kiev. I rappresentanti della coalizione si vedranno, questa volta, in presenza. Ma, riferiscono fonti presenti al tavolo, si fa sempre più concreta l'ipotesi che a sciogliere il nodo del sostegno all'Ucraina possano essere i leader dei partiti. Il Movimento 5 Stelle e Avs rimangono sulla linea dello stop all'invio di armamenti a Kiev. I centristi di Italia Viva e Più Europa non vogliono deflettere dall'aiuto con ogni mezzo al popolo ucraino. Il Pd è più cauto e cerca la formula capace di tenere insieme le diverse sensibilità. Ma sembra difficile che possa passare l'idea, già sul tavolo, di sostituire l'invio di armi con l'invio di materiali civili. "Lasciamo lavorare i tavoli, ma io sono fiduciosa che lavoreremo per trovare una sintesi alta su tutti i temi e che presto riusciremo insieme a interpretare una sfida elettorale fondamentale non solo per il futuro del Paese ma anche per il futuro dell'Europa", dice la segretaria dem.