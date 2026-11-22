AGI - "Revoca dei benefici nell'ambito del diritto allo studio". È il titolo dell'emendamento presentato dal deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro al decreto scuola. Una proposta che innesca la reazione delle opposizioni: "Impunità per gli amici, repressione per studenti e lavoratori che protestano", è il commento di Giuseppe Conte.
Nel dettaglio, è l'emendamento 5.020, firmato proprio da Delmastro, quello su cui si concentra l'ira del centrosinistra. Prevede che "benefici economici, contributi, borse di studio, provvidenze e ogni altra utilità comunque riconosciuti nell'ambito del diritto allo studio sono sospesi nei confronti dello studente che risulti sottoposto a indagini preliminari per uno dei delitti di cui agli articoli 336, 337, 339, 419, 420, 421, 421-bis, 582, 583 e 635 del codice penale, commessi nel corso o in occasione di manifestazioni, proteste od occupazioni, fino alla definizione del procedimento penale", si legge nel testo dell'emendamento.
"Il Pubblico Ministero deve informare senza ritardo l'amministrazione che eroga il beneficio", scuola o università, "dell'iscrizione della notizia di reato".
In caso di condanna, è prevista "la revoca del beneficio, con possibilità di restituzione in tutto o in parte delle somme già erogate per il periodo in cui si sono verificati i fatti. Nei casi di particolare gravità: esclusione dall'accesso ai benefici del diritto allo studio per i due anni accademici o scolastici successivi".
Conte: "Basta un'accusa per perdere la borsa di studio"
Per Conte, "sono le nuove frontiere della loro idea di sicurezza: colpire il diritto allo studio, intimidire chi manifesta, trasformare il dissenso in una colpa da sanzionare".
Il leader del Movimento 5 Stelle si sofferma sul fatto che "tra i protagonisti di questa stretta c'è Andrea Delmastro. Proprio lui. Lo stesso Delmastro che ha beneficiato dello scudo parlamentare per negare alla Procura di Roma l'autorizzazione ad acquisire le chat con un prestanome della Camorra sugli affari in comune tramite una società di ristorazione", sottolinea Conte, che rincara: per gli studenti "basta un'accusa per perdere la borsa di studio. Delmastro e i fedelissimi di Meloni possono invece usare il Parlamento per scudarsi".
Da qui la richiesta indirizzata alla presidente del Consiglio: "Cara Giorgia Meloni, se vuoi togliere benefici a indagati, inquisiti e condannati, non perdere tempo a cercarli nelle scuole e nelle università. Guarda dentro il tuo partito. Comincia dai tuoi sodali. Comincia da chi chiede repressione per gli studenti e pretende immunità per sé".
Schlein: "Le borse di studio garantiscono maggiori opportunità"
Per Elly Schlein l'emendamento di FdI si inserisce in quelle politiche con cui "le destre nel mondo hanno ucciso la speranza di un domani dignitoso alle giovani generazioni che ora protestano".
"Ai giovani", continua la leader del Pd, "le borse di studio sono proprio quello strumento che ai giovani garantisce maggiori opportunità in un mondo sempre più diseguale. La destra dovrebbe interrogarsi sulle ragioni della protesta, anziché cercare nuovi strumenti per scoraggiarla".
Grimaldi (Avs): "Delmastro garantista solo per le sue chat"
Il vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi, attacca frontalmente Delmastro: "Pensa di fare il duro con i ragazzi, ma è garantista solo per le sue chat. È lo stesso che da sottosegretario alla Giustizia per dossieraggio contro le opposizioni ha passato a Donzelli i colloqui dal carcere di Sassari tra Cospito e gli altri detenuti al 41-bis, ed è stato condannato in primo grado a 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio. È lo stesso che era socio al 25% della Bisteccheria d'Italia, amministrata da una diciottenne figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia aggravata dal metodo mafioso, per vicende legate al clan dei Senese".
Bonelli: "Si vuole punire chi protesta"
E il leader rossoverde Angelo Bonelli chiosa: "Gli emendamenti di FdI sono roba da squallido regime. Un milione e mezzo di persone scende in piazza contro il carovita e il giorno dopo Fratelli d'Italia risponde con 27 emendamenti che hanno un solo obiettivo: punire chi protesta e spaventare chi vorrebbe farlo. È la logica di chi non tollera il dissenso e lo tratta come un reato".