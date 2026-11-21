AGI - Servitore dello Stato, uomo delle istituzioni, figura di primo piano degli apparati di sicurezza. La politica è scossa dalla morte di Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia che aveva collaborato con il giudice Giovanni Falcone ed era finito nell'inchiesta di Caltanissetta sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.
Il corpo è stato ritrovato nella sua casa di campagna in provincia di Grosseto. I familiari non avevano sue notizie da ore e non riuscivano a raggiungerlo. Quindi l'allarme e la scoperta della morte. Secondo quanto riferito, si sarebbe trattato di un suicidio.
Il cordoglio di Mattarella e Meloni
Il presidente della Repubblica ha chiamato il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, fratello di Gianni De Gennaro, per esprimere il proprio cordoglio in forma riservata.
Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si rivolge ad Andrea De Gennaro e a tutti i familiari, dicendosi "profondamente scioccata dalla tragica scomparsa".
E così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano: "Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere".
Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ne ricorda "la serietà, la competenza e la dedizione", sottolineando come la scomparsa di "un grande funzionario dello Stato sconvolge e lascia sgomenti".
La Russa e Fontana: prudenza nei giudizi e rispetto della dignità
La morte di De Gennaro riapre il dibattito sulla riservatezza delle indagini e sulla prudenza nei giudizi.
"Fino a quando non c'è un giudizio definitivo nessuno è condannato, credo che anche in questa tristissima vicenda ci sia modo di riflettere", dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
Sulla stessa linea il presidente della Camera: "Una vicenda drammatica che richiama una riflessione sulla necessaria prudenza nei giudizi e sul rispetto della dignità di ogni persona", avverte Lorenzo Fontana.
Salvini e Vannacci criticano i processi mediatici
Contro quelli che definiscono processi mediatici intervengono il vicepremier Matteo Salvini e il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci.
"Sono sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano", dice Salvini.
"Un servitore dello Stato vittima di quei processi mediatici giocati fuori dalle aule dei tribunali e molto cari a una certa stampa faziosa", rincara Vannacci.
Per La Russa, tuttavia, occorre un supplemento di riflessione prima di trarre conclusioni sulle ragioni che hanno portato Gianni De Gennaro alla morte. A chi gli chiede se il suicidio sia dovuto a un momento di fragilità, la seconda carica dello Stato risponde con un invito alla cautela: "Prima di dire che il suicidio è fragilità ci rifletterei".
Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, respinge l'idea di una fragilità di fondo: "Forse il suo è stato l'ultimo coraggioso atto di servizio: non poteva accettare che qualcuno sporcasse quella storia che non era solo sua, ma delle istituzioni che ha servito".
Le opposizioni: è il momento del rispetto e del silenzio
Dalle opposizioni l'invito, quasi unanime, è al rispetto e al silenzio.
"Oggi è il giorno del silenzio e del rispetto umano. La morte dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro lascia tutti sgomenti. Il nostro cordoglio ai suoi familiari. Ci saranno tempi e modi per entrare nel merito di quanto sta accadendo", afferma Giuseppe Conte.
La morte di Gianni De Gennaro è "un fatto sconvolgente, davanti a cui è il momento del rispetto del dolore dei familiari e in questo senso mandiamo loro il nostro cordoglio", sono le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein.