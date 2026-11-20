AGI -"L'Italia non può privarsi del suo essere molteplice". Parole che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronuncia dal palco dell'assemblea della Cna, Confederazione nazionale dell'artigianato, che compie 80 anni, "come la Costituzione e la Repubblica", sottolinea dal palco della Nuova Fiera di Roma il capo dello Stato.
Una molteplicità, quella di cui parla Mattarella, che si ritrova nel tessuto imprenditoriale come in quello sociale, ma anche nella distribuzione della sua popolazione, fra grandi centri urbani e piccoli borghi. Una varietà di culture ed esperienze da tutelare, come fanno le imprese artigiane, anche grazie alla presenza di persone immigrate.
Mattarella: gli immigrati contribuiscono a tenere in vita mestieri e servizi
"In molti casi la presenza di immigrati inseritisi nelle attività artigiane contribuisce a tenere in vita mestieri e servizi necessari ai territori, che altrimenti rischierebbero la scomparsa", sottolinea il capo dello Stato fra gli applausi della platea di piccoli e medi imprenditori: "Basti pensare ai problemi delle aree interne e al rischio di spopolamento di borghi lontani dai grandi centri e dalle principali reti di comunicazione".
La crisi demografica e il rischio di spopolamento
È la crisi demografica in corso in Italia un fenomeno a cui il presidente Mattarella guarda sempre con attenzione. "Lo squilibrio demografico sta provocando scompensi rilevanti su molti piani. Dobbiamo correggere le tendenze che proiettano sul lungo periodo previsioni a dir poco negative", avverte.
"L'artigianato può dare molto" in questo senso: "Ovviamente è necessario favorire la formazione, riconoscere valore e ruolo al maestro artigiano, incentivare l'apprendistato, anche facendo delle botteghe una scuola".
Per questa ragione, "merita apprezzamento il progetto della Cna per la formazione di lavoratori all'estero disponibili ad arrivare nel nostro Paese per contribuire al suo sviluppo".
L'artigianato come motore di sviluppo e coesione sociale
La presenza delle imprese artigiane, il loro saper attrarre manodopera anche da Paesi lontani, rappresenta così "una difesa del territorio, ne sostiene l'autonomia, l'originalità e anche la bellezza. L'Italia non può privarsi del suo essere molteplice. L'artigianato è un collante, oltre che un propulsore".
Di più, "un fattore di libertà per ogni persona" e "di coesione per la comunità", in quanto rappresenta "un modello di produzione, consumo e vita nemico dell'omologazione".
"Fare l'artigiano, dar vita a un'impresa, è un'opera che vale. Lo è stato nei secoli passati" e oggi, "nel contesto europeo, appare ancora più straordinariamente importante, perché parte essenziale della cultura dei popoli di un intero continente".
L'appello agli artigiani è a "costruire, insieme, un futuro migliore. Il vostro futuro, il futuro delle imprese artigiane, riguarda tutti gli italiani. È parte del loro futuro".