AGI - La sua folta capigliatura canuta e un intercalare reso celebre da un ormai altrettanto celebre fuori onda, e consacrato dall'imitazione di Maurizio Crozza, sono piuttosto familiari ai telespettatori.
Ora Antonio Razzi vuole tornare in politica, questa volta in prima persona, tanto da annunciare “voglio fare un partito online per e con i giovani". "Lo chiamo 'Movimento del Terzo Millennio', mi propongo come saggio per insegnare ai ragazzi come si fa politica", spiega l'ex parlamentare - per tre legislature, due alla Camera e poi al Senato, dal 2006 al 2018 - che sempre a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 gioca tra 'provocazione' e realtà: "Quando lo fondo? Decideremo a breve. Facciamo ancora in tempo a presentarci alle prossime elezioni, che - assicura - saranno a maggio...”.
Antonio Razzi: "Con Tajani ho un rapporto pessimo"
“Potrebbe essere che alla prima uscita prendiamo il 3%, chissà”, butta lì. Quanto al rapporto con il segretario del suo ex partito, FI, (dove arrivò lasciando Di Pietro e Idv) Razzi dice che è “pessimo". "Scrissi a Tajani che volevo candidarmi alle Europee per dare una mano e lui non mi ha mai risposto. A me non ha mai risposto, a me che nel 2010 - rivendica - ho salvato Forza Italia, salvando il governo. E me lo disse pure Berlusconi".
"Se ci fosse ancora Berlusconi mi ricandiderebbe"
Se ci fosse ancora Berlusconi - assicura - mi ricandiderebbe, sicuro, perché lui, da persona intelligente qual è, sa chi è in grado di portare i voti. La verità è che non mi candidano perché hanno paura di me”. A proposito di Crozza, quanto a celebrità deve più a lui, confessa, che al Cavaliere "perchè le imitazioni sono una consacrazione e lui me la faceva tutti i venerdì. Io da amico gli dico, vai avanti così col tuo lavoro”.
"Sono amico di Kim-Jong un"
E invece, a Meloni? “Le dico, Giorgia cerca di arrivare a novembre prossimo, fai una grande Finanziaria per il popolo e poi vai a elezioni”. Inevitabile un accenno alla politica estera, grande passione di Razzi: “Il vertice tra Xi, Trump e Putin? Mancava Kim-Jong un, lo avrei potuto portare io, visto che siamo amici, e sarebbe stato perfetto. Io farei così, inviterei Putin e Trump a fare la pace davanti a degli arrosticini perché - dice l'ex parlamentare nato a Giuliano Teatino (Chieti) il 22 febbraio 1948 - anche se bisticciassero, quelli se li mangiano di sicuro...".