AGI - "A Dublino, noi leader abbiamo stabilito come accompagnare questo processo: un team europeo", nel cosiddetto formato E5, nel quale è presente l'Italia, "che lavora in stretta collaborazione con l'Ucraina e gli Stati Uniti. Ora dobbiamo conferire a questo team un mandato chiaro: cosa chiediamo, cosa offriamo e cosa non accetteremo mai". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è rivolta ai partecipanti al vertice dei Volenterosi per l'Ucraina a Berlino.
"E non ci presentiamo a mani vuote", ha sottolineato ancora la premier, "questa coalizione sta lavorando a garanzie di sicurezza, incluso l'impegno ispirato all'Articolo 5 proposto dall'Italia - un modello che ora si trova sul tavolo negoziale".
Meloni: "Non può esserci pace senza l'Europa"
"Oggi - ha continuato Meloni - i leader di Stati Uniti, Russia e Cina si sono incontrati a Shenzhen. La loro dichiarazione parla di stabilità strategica, energia e rischi nucleari. Accogliamo con favore l'impegno a evitare che una guerra nucleare venga mai combattuta. Tuttavia, nel testo non si fa menzione della guerra in Ucraina. Ciò ci suggerisce due cose. Primo: la Cina conta in questo conflitto e, se intende essere una forza di stabilità, questo è il momento di esercitare la propria influenza per spingere la Russia verso una pace reale. Secondo: è chiaro a tutti che non può esserci pace in Ucraina senza l'Ucraina. E non può esserci pace senza l'Europa".
La pressione sulla Russia e gli attacchi alle infrastrutture energetiche
Meloni ha poi osservato: "Quanto ai russi, francamente, non so cosa aspettarmi. Lo scambio di prigionieri concordato ad Abu Dhabi è un segnale positivo; accogliamo con favore ogni passo di natura umanitaria. Ma la vera prova consiste nell'interruzione verificabile degli attacchi alle infrastrutture energetiche".
"A Shenzhen, i tre leader hanno ribadito l'importanza di flussi energetici stabili. Bene. Prendiamoli in parola, a cominciare dalla rete elettrica ucraina. È una questione che ci riguarda tutti: la sicurezza delle centrali nucleari nel nostro continente, milioni di civili che affrontano l'inverno, mercati energetici già sotto pressione. Se Mosca dovesse opporsi, il mondo vedrà chiaramente chi desidera la pace e chi no. Nel frattempo, continuiamo a sostenere l'Ucraina e a mantenere alta la pressione sulla Russia".
"L'Italia - ha concluso Meloni - sta facendo la sua parte e continuerà a farla: abbiamo appena adottato un nuovo pacchetto di aiuti militari, proseguiremo il lavoro sulle garanzie, contribuiremo al team negoziale europeo e sosterremo la ricostruzione dell'Ucraina - un impegno che portiamo avanti sin dalla Conferenza sulla ricostruzione tenutasi a Roma".
Gli Stati Uniti vogliono accelerare il percorso verso la pace
Fonti italiane hanno poi riferito che "gli Stati Uniti hanno ribadito la volontà di arrivare il prima possibile a una pace in Ucraina", sottolineando che "è emersa una volontà da parte di tutti di cogliere un momentum che si crede, si pensa essere particolarmente favorevole", con Washington intenzionata a imprimere un'accelerazione al percorso verso una soluzione del conflitto e gli europei chiamati a dare concretezza al proprio contributo.
Non soltanto sul piano economico, ma anche attraverso un'agenda politica e negoziale definita, sulla quale si continuerà a lavorare a livello di consiglieri, insieme agli inviati speciali americani e ucraini.
Il siparietto con Merz e il colloquio con Kushner
Meloni ha lasciato il summit al termine dei lavori per volare a Roma e collegarsi con gli altri leader di centrodestra per fare il punto sulla manovra.
Al suo arrivo in Cancelleria, dove si è svolto il summit, la premier è stata protagonista di un simpatico siparietto: l'auto su cui viaggiava non si è fermata davanti al tappeto rosso allestito dal cerimoniale, ma solo qualche metro più avanti, e ha dovuto fare una breve retromarcia.
"Giorgia, vai troppo veloce", ha scherzato Merz prima di abbracciarla e stringerle la mano. A margine della foto di famiglia, la premier ha avuto anche un breve colloquio con Jared Kushner, uno dei due inviati Usa per l'Ucraina, nonché genero di Trump.