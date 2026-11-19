AGI - La maggioranza va sotto in commissione Bilancio del Senato sull’emendamento di Fratelli d’Italia al dl scuola riferito ai libri digitali e poi supera l’esame dell’Aula di Palazzo Madama nonostante il no di Forza Italia.
Gli azzurri, infatti, hanno votato insieme alle opposizioni contro la proposta di modifica presentata dalle senatrici Carmela Bucalo e Anna Maria Fallucchi, entrambe di FdI, che prevede per gli editori l’obbligo di fornire una versione elettronica dei testi scolastici ed universitari con un prezzo dimezzato rispetto all’edizione cartacea.
Il governo aveva dato il nulla osta sui profili economici all'emendamento poi bocciato in Commissione bilancio di Palazzo Madama con 12 voti contrari e 11 favorevoli per la scelta degli azzurri di votare contro l'emendamento.
Il Pd attacca: “Era prevedibile, questa maggioranza è più sgangherata che mai”. Ancora più affilata la stoccata di Renzi che invoca le elezioni anticipate: “FI sfiducia il governo, se avete un briciolo di dignità riportate il Paese al voto".
"Non era un emendamento del governo ma di un partito. Non c'entra niente la tenuta della maggioranza. Sul nostro voto erano tutti informanti anche la premier", puntualizza il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
Nonostante le divisioni nel centrodestra e l'inciampo in Commissione, il provvedimento ha incassato il via libera dall’Aula del Senato con 84 voti a favore, 76 voti contrari e un astenuto. Forza Italia conferma la linea: voto contrario. Mentre Azione si è espressa a favore dell’emendamento al decreto scuola.
Tajani: "Il voto di FI non c'entra con la tenuta della maggioranza"
"Come Forza Italia abbiamo votato contro un emendamento di un partito della maggioranza che non condividevamo nel merito, perché abbiamo ascoltato il grido di dolore di un settore, quello dell'editoria, che è in difficoltà e questo provvedimento non agevola un settore importante della nostra industria culturale. Tutto qua, non era un emendamento del governo, ma di un partito". Arrivando a Napoli per l'apertura dei Med Dialogues, il vicepremier e leader FI, Antonio Tajani, commenta così il voto degli azzurri.
Valditara assente in Senato: "Polemiche pretestuose"
"Mentre l'opposizione faceva polemiche pretestuose io celebravo la qualità della didattica della scuola italiana. Abbiamo una scuola che in un momento particolarmente difficile è riuscita a ottenere risultati straordinari", Giuseppe Valditara, alla cerimonia di premiazione di Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione in corso al ministero dell'Istruzione, replica così alle critiche delle opposizioni sulla sua mancata presenza in Senato dove si è discusso il decreto Scuola.
"Siamo partiti diversi del centrodestra - prosegue - può capitare che un partito non voti il nostro emendamento e che noi non ne votiamo un altro, non c'entra niente la tenuta della maggioranza". "Siamo tre partiti diversi, abbiamo idee diverse su alcune questioni ma c'è un idem sentire complessivo, perché siamo il centrodestra fondato da Silvio Berlusconi", sottolinea.
"Abbiamo avvisato in anticipo che avremmo votato contro, lo sapevano tutti. Lo sapeva la premier, erano tutti informati", spiega il leader azzurro. "Il governo non c'entra niente. E' un emendamento parlamentare che noi non condividevamo perché ci siamo fatti carico del grido di dolore di un settore importante, che è quello dell'editoria", ribadisce il segretario di FI.
Il Pd: "Maggioranza sta insieme con il vinavil"
"Era prevedibile, perché questa maggioranza è sgangherata ormai, mette insieme i cocci con il vinavil su molte cose importanti, dalla politica estera alle questioni di politica economica, alla manovra", ha detto il senatore Pd Walter Verini parlando con i cronisti in Senato. Secondo l'esponente dem, quello sugli ebook "è un provvedimento significativo perché, con la scusa di abbattere i costi per la lettura di libri lavorando per il digitale, in realtà si dà un colpo molto forte alle librerie e alle piccole case editrici. Non tutti erano d'accordo e lo sapevano: il fatto che sia andata sotto non è una sorpresa, ma un'ennesima spia della fragilità di questa maggioranza, anche dopo i lavori bloccati ieri".
Renzi: "FI sfiducia il governo"
"Al di là del merito, al di là del fatto che Valditara non c'è, c'è un dato politico che non state considerando, Forza Italia ha dato la sfiducia al governo sulla scuola, su questo voto finisce la legislatura, se avete un briciolo di dignità riportate il Paese al voto". A dirlo il leader di Iv Matteo Renzi, in Aula al Senato, a proposito del voto contrario di FI all'emendamento FdI al Dl Scuola sui libri digitali.
La posizione di Forza Italia
"Il giudizio su questo decreto è pienamente positivo, risponde a esigenze concrete, ma su questo emendamento che si è voluto presentare, nonostante non ci fosse un accordo di maggioranza, non siamo d'accordo e prendiamo atto del nuovo metodo introdotto". Così la capogruppo di Forza Italia al Senato Stefania Craxi, annunciando il voto contrario di FI all'emendamento Bucalo-Fallucchi di FdI al Dl Scuola, sui libri digitali. "Il nostro è un voto contrario nel merito non certo un voto contro la maggioranza che noi sosteniamo lealmente", ha aggiunto.