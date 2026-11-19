AGI - La passione per musica indie e fumetti era nota. Così come quella per le 'maratone' televisive, da Sanremo a X Factor, tutte commentate in diretta sui social.
Ma la segretaria del Partito Democratico non se la cava male nemmeno con il controller. Da qui quel "Pronte" scritto sui social a corredo di uno scatto che la vede in compagnia della cagnolina di casa davanti allo schermo, mentre attende che venga caricato l'ultimo Grand Theft Auto.
L'attesa per GTA 6
Per chi è digiuno di console e videogiochi si tratta dell'evento dell'anno: GTA, questo l'acronimo con cui è più nota la saga di videogame, è un oggetto di culto per gli appassionati.
Il sesto capitolo è già stato definito il miglior videogioco di sempre, nonostante sia uscito solo nella serata di ieri, quando Schlein lo ha testato per la prima volta assieme a milioni di appassionati in tutto il mondo.
I precedenti nel Partito Democratico
Non è la prima volta che un segretario del PD si mostra sui social alle prese con le console. Celebre è rimasta la foto pubblicata da Matteo Renzi, ai tempi in cui aveva il suo ufficio al Nazareno, durante una sfida con l'allora presidente dem Matteo Orfini.