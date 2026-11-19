AGI - L'avvertimento era arrivato ieri: Forza Italia è contraria alla norma sugli e-book. Ma FdI ha tenuto il punto sull'emendamento che stabilisce per gli editori l'obbligo di vendere la versione digitale dei libri scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alle edizioni cartacee. E così la maggioranza al Senato si spacca, con gli azzurri che votano contro e Azione che si aggiunge ai voti favorevoli delle altre forze di centrodestra.
L'emendamento passa in Aula
L'emendamento, presentato al Decreto Scuola, che tra le altre norme introduce il tetto del 30% di alunni stranieri con insufficiente conoscenza dell'italiano nelle classi, viene prima bocciato in Commissione Bilancio, sempre con i voti contrari di Forza Italia.
Poi, messo in votazione in Aula, passa per 8 voti di differenza (84 sì e 76 no), con il via libera di FdI, presenti in massa, Lega e Noi Moderati, a cui si aggiungono i voti dei calendiani. Contrarie tutte le altre forze di opposizione, che protestano in Aula con cartelli e slogan.
Il decreto, alla fine, viene approvato con i sì di tutto il centrodestra (80 voti favorevoli e 46 contrari) e trasmesso alla Camera per il via libera definitivo.
Il peso delle assenze e il passaggio alla Camera
'Pesano' le assenze tra le fila delle opposizioni, che avrebbero potuto ribaltare l'esito del voto. Intanto nella maggioranza si guarda già all'iter a Montecitorio. Il decreto va convertito in legge entro il 29 novembre.
Fonti parlamentari azzurre spiegano che alla Camera FI potrebbe presentare un proprio emendamento sul tema degli e-book, mentre non viene escluso che il governo possa porre la questione di fiducia, visti anche i tempi ristretti per l'esame.
Le opposizioni all'attacco
Al di là di quanto accadrà nel passaggio a Montecitorio, le opposizioni ne approfittano per evidenziare le divisioni del centrodestra. "C'è un dato politico che non state considerando, Forza Italia ha dato la sfiducia al governo sulla scuola, su questo voto finisce la legislatura, se avete un briciolo di dignità riportate il Paese al voto", sentenzia il leader di Iv Matteo Renzi. "Il fatto politico della giornata è che mi sembra non ci sia più una maggioranza", incalza la segretaria del Pd Elly Schlein.
La replica di Forza Italia
FI nega la spaccatura e minimizza la portata del voto: si tratta solo di un emendamento. "Non c'entra niente la tenuta della maggioranza, non c'entra niente il governo", tiene a puntualizzare il leader azzurro e vicepremier Antonio Tajani, che fa sapere di aver "avvisato in anticipo che avremmo votato contro, lo sapevano tutti. Lo sapeva la premier, erano tutti informati".
E la capogruppo Stefania Craxi assicura: "Da Forza Italia non c'è stata nessuna sfida a nessuno e non c'è nessuna rottura della maggioranza".
La posizione di Fratelli d'Italia
Anche in FdI si preferisce non dare alcuna enfasi al voto odierno, rispedendo al mittente le accuse delle opposizioni. Non c'è nessuna crisi di governo, è la linea. Per di più, viene ricordato, il governo non è coinvolto, trattandosi di un emendamento parlamentare sul quale l'esecutivo stesso si è rimesso all'Aula.
Certo, il no di FI non viene accolto con favore, ma non sorprende. Semmai, è sempre il ragionamento, è l'opposizione a uscirne male, non essendo riuscita a incassare una vittoria nonostante la non compattezza della maggioranza.
Insomma, nessun casus belli e, soprattutto, nessuna conseguenza sulla tenuta di governo e maggioranza, spiegano fonti di FdI che, comunque, tengono a ribadire: la norma resta e verrà confermata alla Camera, nessun passo indietro.
Centrosinistra e Italia Viva insistono sulla frattura
Il centrosinistra non ha intenzione di mollare la presa e insiste sulla frattura che si è consumata al Senato. "Forza Italia ha votato con tutte le opposizioni dapprima in Commissione, affossando il provvedimento sugli e-book", dice il vicepresidente Iv Enrico Borghi, e "di fronte a questo risultato, Fratelli d'Italia ha sfidato il partito di Marina e Piersilvio Berlusconi, e ha ripresentato l'emendamento per l'Aula mandando il sottosegretario Fazzolari a fare da guardiano dei suoi e sfidando Forza Italia", afferma.
La presenza di Fazzolari in Aula, sia nella giornata di ieri che oggi, viene rimarcata anche dal capogruppo Pd Francesco Boccia: "Sembra essere il dominus di questo decreto visto che pontifica attraverso i mezzi d'informazione e dà anche consigli alle opposizioni".
Botta e risposta finale tra Schlein e Calenda
A fine giornata arriva il botta e risposta tra Schlein e Calenda. La leader dem confessa: "Certo che mi preoccupa" che Azione abbia votato con la destra, "spero non sia una scelta definitiva". Replica il leader di Azione: "E Schlein vota con le case editrici contro un taglio del 50% del costo dei libri per i ragazzi. Spero sia un caso perché altrimenti ci troveremmo davanti a una progressista che guarda al progresso delle case editrici e non al fatto che i giovani italiani possano pagare meno i libri per studiare".