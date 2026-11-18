AGI - Grana patrimoniale nel centrosinistra nonostante che ieri, alla fine di una giornata di confronto serrato, le opposizioni hanno trovato la quadra sugli emendamenti comuni alla legge di Bilancio. A metterli nero su bianco sono stati i capogruppo di Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza verdi e Sinistra e Italia Viva in Commissione Bilancio della Camera.
Manca Più Europa, che non ha rappresentanti in commissione ma che ha fatto pervenire dei 'desiderata' agli alleati. Si va dal salario minimo agli investimenti nella scuola, dal rifinanziamento della sanità al fondo affitti. Fino alle rivalutazioni delle pensioni.
Il centrosinistra diviso sulla patrimoniale
Un lavoro lungo che ieri ha vissuto anche il 'giallo' della sospensione dei lavori da parte del Movimento 5 Stelle. Il Movimento aveva denunciato lo 'stop' alle coperture tramite la tassazione degli extraprofitti di banche, società energetiche e "lobby delle armi" da parte degli alleati di Italia Viva. Un nodo politico, lo definiscono. Tanto da portare i Cinque Stelle ad abbandonare i lavori.
Il resto della coalizione, però, non se ne avvede: la capogruppo del Pd Chiara Braga, interpellata da Agi, dice che il lavoro prosegue senza intoppi e che il pacchetto di emendamenti sarà depositato nei tempi indicati, ovvero entro le 18 di martedì 17 novembre. "Stiamo per chiudere", afferma la capogruppo dem, "è un lavoro paziente, che richiede di ricucire le diverse sensibilità presenti al tavolo, con l'approccio di sempre: testardamente unitari". Anche Avs non registra stop: "Si è lavorato senza particolari problemi", fa sapere Nicola Fratoianni ai cronisti che lo fermano durante una pausa dei lavori dell'Aula di Montecitorio.
Il 'mood' nel Movimento 5 Stelle
Eppure dal M5s il mood che viene offerto è diverso. Non che ci siano stati 'scontri' o prove di forza, ma il Movimento è fermo nel chiedere che, tra le coperture, entrino anche gli extra profitti. In caso contrario, rimarrebbero due strade: che ogni partito presenti i propri emendamenti o che a presentarne di unitari siano solo Pd, M5s e Avs. Senza Italia Viva dunque, indicata da fonti Iv come il principale ostacolo all'utilizzo degli extra profitti per le coperture richieste obbligatoriamente - dal regolamento della Camera - per presentare gli emendamenti. Il sospetto che viene avanzato da fonti Pd è che quella del M5s sia una strategia per respingere l'idea di un 'asse' tra Renzi e Conte, entrambi contrari alla patrimoniale.
Fonti parlamentari del M5s, tuttavia, riferiscono che è servita una riunione "di fuoco" per fare rientrare l'incidente e fare in modo che i lavori sugli emendamenti unitari riprendessero. In ogni caso, alla fine, gli extraprofitti entrano negli emendamenti del centrosinistra come copertura alle proposte di modifica, come conferma anche Braga: "Sì, sono previste le coperture attraverso gli extra profitti alle società energetiche", sottolinea la capogruppo dem.
Le divisioni nel campo largo
E' tuttavia la patrimoniale a turbare gli animi all'interno della coalizione (oltre al sostegno in armi all'Ucraina). Giuseppe Conte si è già detto contrario alla misura di una patrimoniale sulle grandi ricchezze: la proposta della Cgil propone di tassare quelle dai 5 milioni di euro. Avs abbassa questa soglia a 2 milioni. Contrari anche Matteo Renzi e Italia Viva.
Favorevoli, oltre ad Avs, anche i dem: la segretaria Elly Schlein, in un recente confronto con gli alleati, si è detta disponibile a discutere della misura. L'idea è finita anche sul tavolo del programma di centrosinistra, durante i lavori sul fisco, ed è stata una delle ragioni che hanno portato ad aggiornare la seduta a domani. Da Avs si avverte: "senza patrimoniale non c'è coalizione".
Avs: "Senza patrimoniale non c'è coalizione"
Nicola Fratoianni lo dice senza mezzi giri di parole a un gruppo di cronisti, durante una pausa dei lavori dell'Aula di Montecitorio. Il leader di Sinistra Italiana ricorda come la proposta sia in campo "da anni, anche da prima che ci fosse Avs". Aggiungendo, sulle riserve manifestate da Giuseppe Conte, "che gli studi dicono che non è vero" che una patrimoniale sule ricchezze oltre i due milioni di euro "faccia fuggire all'estero gli investimenti".
Inoltre, "tra tutti i sondaggi che sono stati fatti, non ce ne è nemmeno uno che veda i favorevoli" a questo tipo di patrimoniale "in percentuale inferiore al 50 per cento". E a chi gli chiede se sarebbe favorevole a discuterne a livello europeo e non in chiave nazionale, risponde secco: "Ma perchè mai?". La chiosa è dell'alleato rossoverde, Angelo Bonelli: "La patrimoniale o contributo di solidarietà è per la stragrande maggioranza degli italiani necessaria insieme alle politiche della transizione ecologica e climatiche. Senza queste cose inutile fare le primarie.