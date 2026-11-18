AGi - Emanuele Fiano, storico esponente del Pd, ha annunciato questa mattina in lacrime in diretta a Telelombardia - nel programma quotidiano condotto da Giorgia Colombo - il suo addio al partito. La decisione, molto sofferta, di Fiano sarebbe legata al mancato appoggio del Partito democratico alla legge sull’antisemitismo, approvata ieri in Parlamento.
L'addio di Fiano al Pd
Il No del Pd, come preannunciato in più occasioni da Emanuele Fiano, ha determinato l’addio irrevocabile annunciato questa mattina, in un momento di profonda commozione personale. Lo stesso Fiano ha avuto occasione di ricordare più volte di aver appreso dell’intenzione del suo partito di votare contro il ddl antisemitismo proprio mentre si trovava in visita al campo di sterminio di Birkenau.
La chiamata con Schlein
La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha chiamato ieri Emanuele Fiano, nel tentativo di farlo recedere dalla sua decisione. “È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del voto del Partito democratico rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel Pd”, ha commentato l’ex dem.
“Lei si è detta molto dispiaciuta, abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa... è stata una conversazione fra persone che si conoscono da tanto tempo. Però questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico””, ha concluso Fiano.
"La sinistra ha tradito la sua identità"
Fiano, già ieri, aveva rilanciato le critiche ai partiti delle opposizioni che avevano votato no al provvedimento sull'antisemitismo approvato in via definitiva dall'Aula della Camera. "Gran parte del centrosinistra ha votato contro la legge per il contrasto all’antisemitismo. Una legge che non introduce nessun reato, nessuna sanzione. Che non limita la libertà di espressione. Che serve a combattere un odio che torna a colpire gli ebrei, anche in Italia", aveva spiegato il presidente di 'Sinistra per Israele Due popoli due Stati'.
"È una scelta gravissima, basata su interpretazioni false del testo, che contraddice uno dei principi fondamentali della sinistra: la difesa dei diritti di tutti. Come abbiamo sempre fatto". "Ringrazio chi ha votato a favore. Noi continueremo sempre la battaglia contro l’antisemitismo, nel nome della storia e dei valori della sinistra democratica, che ha tradito la sua identità".