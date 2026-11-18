AGI - "Non mi sorprende che il campo largo come primo punto si concentri sull'introduzione della patrimoniale, una tassa che è solo uno slogan e che non porterebbe benefici, anzi, farebbe scappar via dall'Italia gli imprenditori e i capitali. L'obiettivo non può essere aggiungere nuove tasse. Gianroberto Casaleggio si rivolterebbe nella tomba. Ma d'altronde il Movimento 5 Stelle non esiste più da tempo". Lo afferma all'Agi, Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, già viceministro al Mef, intervistata dal direttore Rita Lofano.
Castelli: "Conte ha tradito le origini del M5s
"Io ho abbandonato il Movimento 5 Stelle perché non era più quello che insieme ad altri avevamo fondato e che vive ormai di contraddizioni a scopo elettorale. Io non giudico, ma per mia coerenza credo che non sia un luogo dove quei principi continuino a vivere", ha aggiunto.
"Meloni ha capito che bisogna stare vicino ai territori"
Sud chiama Nord ha scelto di fare l'accordo con il centrodestra perché Giorgia Meloni "ha compreso che c'è necessità di stare vicino ai territori, alle persone e utilizzare la buona amministrazione come strumento che migliora l'offerta politica".