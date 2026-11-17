AGI - Si va verso il divieto dell'uso dei social da parte dei minori sotto i 13 anni. E' la norma su cui sta lavorando la maggioranza attraverso un emendamento al decreto Cortei, all'esame in commissione alla Camera. Il testo prende il là da una proposta di legge a firma della deputata di FdI Lavinia Mennuni e dalla deputata di Iv Marianna Madia.
Ma anche Noi moderati ha annunciato che tradurrà in emendamento la propria proposta di legge, che mira sempre a introdurre il divieto dei social per gli under 13 e una più generale regolamentazione per i minori fino a 16 anni. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Giustizia alla Camera scadrà domani alle 19.
Social vietati per gli under 13, emendamento della maggioranza
Osserva Madia, cofirmataria della proposta di legge assieme a FdI: "Avevamo un testo di legge bipartisan pronto da mesi e già notificato a Bruxelles da molto tempo, che il governo ha di fatto osteggiato e fermato in parlamento. Se oggi, come apprendiamo dai media, la presidente Meloni decide che invece questa misura è urgente, va bene così", ma "sarebbe stato molto meglio non doverlo inserire in un decreto sicurezza, quindi legarlo a una emergenza di ordine pubblico quando si tratta piuttosto di difendere bambini e preadolescenti dall'invadenza delle piattaforme digitali".
L'emendamento, che riprende i punti principali della proposta di legge Mennuni e Madia, fa una distinzione tra minori under 13 e minori under 16 e introduce - viene spiegato - il divieto assoluto di utilizzo dei social per i minori fino a 13 anni. Mentre per i minori dai 13 ai 16 anni il divieto tra 13 e i 16 anni riguarda la possibilità di avere un account personale, ma il minore può utilizzare un account legato a quello personale dei genitori.
Noi Moderati: "Proteggere i minori dai rischi del web"
Noi Moderati, con una nota co-firmata dal presidente Maurizio Lupi e dal segretario del partito, Mara Carfagna ha evidenziato la necessità di “intervenire sul rapporto tra minori e social network, introducendo regole e limiti chiari a tutela dei più giovani, resta una priorità e una responsabilità con cui la politica ha il dovere di confrontarsi. È una battaglia di Noi Moderati, è un’esigenza condivisa da tutte le forze politiche".
"Noi presenteremo perciò un emendamento al decreto sicurezza approvato a ottobre per proporre il disegno di legge che abbiamo depositato sia alla Camera che al Senato. Non vogliamo vietare ai nostri adolescenti l’accesso ai social, se non per gli under 13, ma riteniamo necessario regolamentarlo, per proteggere dai rischi dello spazio digitale chi è in una fase di sviluppo ed è perciò più vulnerabile. Vogliamo rafforzare su questo specifico fronte il decreto, non possiamo più permettere che bambini e adolescenti siano esposti a contenuti che veicolano la violenza e diffondono messaggi pericolosi. Anche questo significa occuparsi di sicurezza”.