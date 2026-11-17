AGI - Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva un appello a dare fiducia ai giovani, che devono cambiare il mondo. A loro la scuola e l'università, ha sottolineato il capo dello Stato, devono affidare la cultura e anche visione del futuro. Alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Mattarella è tornato a parlare delle nuove generazioni.
"La generazione che sale", dice Sergio Mattarella nel suo breve intervento, "è protagonista e merita fiducia". Davanti alla Rettrice Elena Beccalli, all'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini e al presidente della Cei, Matteo Zuppi, il Capo dello Stato afferma che le studentesse e gli studenti "sono non destinatari ma protagonisti delle attività" dell'ateneo e sottolinea che in 105 anni di storia la Cattolica ha costruito un percorso basato sul bene comune.
"Ricordo - dice ancora - le parole del terzo Rettore, Ezio Franceschini, che negli ultimi anni, lasciò detto 'ho avversato le iniquità e l'ingiustizia, ho avversato la menzogna e l'insincerità. Ho amato tutti, non ho alcun nemico'. Questo messaggio è anche una chiave educativa che esprime il Dna impresso all'Ateneo e che consente un rapporto con i giovani costruttivo e proficuo. I giovani - insiste - non sono un contenitore da riempire. Sono personalità con autonomo spirito critico e con protagonismo che si sviluppa e cresce".
L'appello di Mattarella
Quindi l'appello in favore dei ragazzi e delle ragazze: "Otri nuovi - così li definisce - chiamati non a vivere nel mondo così come è oggi. Il mondo può essere cambiato e possono cambiarlo e migliorarlo i giovani. Questo compito, sempre, costantemente è stato rimesso alla generazione che sale". Un impegno - spiega - che deve vedere protagoniste anche le scuole e le università, "chiamate, in questa stagione colma di novità di grande fascino, ma anche di grande incertezza, ad ampliare, accrescere e trasmettere la cultura, la scienza e visione del futuro da affidare, perché sia realizzata, ai giovani. Il compito - conclude - di costruire la società del domani". In ultimo Mattarella cita il motto dell'Ateneo - 'Nel cuore della realtà'' - per ribadire il suo pensiero sugli studenti: "È questo quello che viene trasmesso ai giovani, di essere dentro la realtà, di costruirla, perché sono loro a essere protagonisti".