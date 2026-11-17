AGI – È atteso probabilmente nella giornata di oggi il via libera definitivo della Camera al ddl antisemitismo. Dopo diversi rinvii il provvedimento, già approvato dal Senato, si appresta a compiere l'ultimo passaggio. Non senza malumori. Del resto, il testo ha suscitato un acceso dibattito, anche interno alle stesse forze politiche.
Sul banco degli imputati la scelta di recepire per legge la definizione di antisemitismo formulata dall'International Holocaust Remembrance Alliance, l'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, il 26 maggio 2016 a Bucarest. Per i contrari (M5s, Avs, e la maggior parte degli esponenti Pd) in questo modo si rischia di limitare la libera e legittima critica alle politiche dello Stato di Israele. Per i favorevoli (le forze di maggioranza, e le due forze di minoranza Azione e Iv) non vi è alcun intento censorio né di limitare la libertà di espressione. Ma il testo, così come uscito da Palazzo Madama, continua a dividere gli schieramenti e, senza modifiche, richieste invano dalle opposizioni e a questo punto di difficile realizzazione, dovrebbe essere approvato con i voti di FdI, Lega, FI e Noi moderati, a cui si aggiungono i sì di Azione e Iv, come già accaduto al Senato.
Il fronte del no nel centrosinistra
Schierato per il no il campo progressista, compreso il Pd che invece, in prima lettura, si era astenuto ma con la presa di posizione di alcuni senatori riformisti che hanno votato a favore. Ora la linea dei dem è diventata più netta (dopo una riunione ad hoc nelle scorse settimane con la segretaria Schlein), virando sul voto contrario, ma restano alcuni distinguo anche tra i deputati, i riformisti, che potrebbero optare per l'astensione o anche confermare il sì dei sei colleghi senatori.
La posizione di Futuro Nazionale
Contrari al provvedimento anche i vannacciani: "Futuro Nazionale voterà contro il ddl antisemitismo, contro il rischio di introdurre nell'ordinamento italiano un nuovo reato di opinione capace di comprimere la libertà di espressione garantita dall'articolo 21 della Costituzione", spiega Rossano Sasso, che rivolge un appello al centrodestra: "Non abbiamo bisogno di leggi bavaglio e di tribunali etici, ritrovate il coraggio e la coerenza mostrati nel 2021 contro il Ddl Zan, non cedete al ricatto morale della sinistra e non avallate norme che limitano la sovranità giuridica dell'Italia".
Gli appelli al centrosinistra
Alla vigilia del voto sono arrivati altri due appelli, rivolti però al centrosinistra. Il primo di Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele - Due Popoli, Due Stati che ha dichiarato: "Rivolgo un ultimo, accorato appello a tutte le forze del centrosinistra affinché votino a favore del disegno di legge contro l'antisemitismo. È una legge di civiltà, che non introduce nuove sanzioni, o nuovi reati, e non limita in alcun modo la libertà di espressione o il diritto di criticare le politiche dei governi israeliani". Il secondo dell’Associazione Libertà Eguale che, scrive, “ritiene che non sussista nessuna ragione né di merito né di coerenza coi principi e valori delle forze di opposizione per votare contro il testo all'esame della Camera".
Lo scontro tra Avs e Forza Italia
Resta nettamente per il no Avs: "Il ddl antisemitismo è una legge bavaglio per coprire i crimini del governo Netanyahu e la pulizia etnica dei palestinesi. L'antisemitismo, come ogni forma di razzismo, è una piaga da combattere con ogni strumento. Proprio per questo è grave che la destra ne faccia un uso ferocemente ideologico per silenziare le critiche a un governo, quello israeliano, che ha compiuto crimini contro l'umanità", afferma Angelo Bonelli, che chiosa: "Il governo Meloni sceglie di non disturbare chi occupa illegalmente terre palestinesi e intanto vuole imbavagliare chi lo denuncia. È una vergogna". Dura la replica del senatore FI Maurizio Gasparri: "Sono sconcertato dalle sue parole. Non è una legge che difende un governo, è una legge che combatte le discriminazioni razziali ed antisemite. Confondere le cose vuol dire non aver letto il provvedimento o volere introdurre argomenti assolutamente infondati e strumentali".