AGI - Dopo mesi di stop and go arriva il via libera definitivo della Camera al ddl antisemitismo. Che Pd, M5s e Avs, invano, hanno tentato di modificare fino all'ultimo rivolgendo un appello alla maggioranza, richiamandosi anche all'appello fatto dalla senatrice a vita Liliana Segre per un'approvazione unanime. Che però non arriva.
Il ddl antisemitismo approvato dalla Camera tra le proteste
Per le tre forze del centrosinistra, infatti, il testo così come è stato licenziato dal Senato non è votabile (anche a causa del recepimento della definizione di antisemitismo formulata dall'International Holocaust Remembrance Alliance), perché rischia - è l'accusa - di limitare la legittima e libera critica politica al governo israeliano.
Ma il centrodestra e il governo, compatti, blindano il ddl, respingendo le accuse e ribadendo che il provvedimento non introduce nessun nuovo reato e non mette alcun bavaglio alla libertà di espressione.
Il centrodestra blinda il disegno di legge
Il centrodestra conferma il sì al ddl, a cui si aggiungono i voti favorevoli di Italia viva e Azione. Schierati per il no Avs e M5s, anche il Pd vota contro - a differenza di quanto avvenuto al Senato dove i dem si erano astenuti - ma restano i distinguo dei riformisti rispetto alla linea netta decisa dalla segretaria Schlein, che optano per il voto di astensione (Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle, Piero Fassino, Virginio Merola e Nicola Carè).
Caos in Aula
Votano contro anche i vannacciani ("apre la strada al reato di opinione", è la spiegazione). Ma al di là del merito del ddl, a spaccare i due schieramenti non sono tanto le norme contenute nel provvedimento, quanto il dibattito che ne scaturisce, tra genocidio a Gaza e rifiuto di questa lettura, perché ci sono state "più nascite che decessi", tra "partigiani vigliacchi assassini" e "state zitti fascisti", tra Pino Rauti - per i cui 100 anni dalla nascita è stata inaugurata oggi proprio alla Camera una mostra, duramente criticata dalle opposizioni - che "ci guarda dall'alto" a "no, sono le tante vittime del regime fascista a guardarci". Insomma, lo scontro si ripete in più occasioni, in un'Aula in cui la tensione sale di livello e il presidente di turno Mulè, anche lui chiamato in causa da alcuni interventi, è più volte costretto a richiamare all'ordine ora uno schieramento ora l'altro.
Per il centrosinistra la maggioranza "usa il ddl come un randello politico" e il suo "uso strumentale è confermato dalla chiusura netta a ogni modifica". Il centrodestra respinge tutte le accuse e il governo, con la sottosegretaria Matilde Siracusano, parla di "occasione sprecata". Anzi, è proprio l'atteggiamento delle opposizioni a far sorgere "il sospetto che vi sia un dibattito politico molto lontano dall'obiettivo di questo test ed è un grande dispiacere".
Lo scontro su Gaza
La prima scintilla si accende su Gaza. E lo scontro si fa subito aspro. In alcuni interventi delle forze di opposizione si cita esplicitamente il "genocidio in atto a Gaza" e da FdI - ma non sono gli unici, anche Pld con il segretario Marattin - si replica che non è vero che è in atto un genocidio. E a supporto di questa tesi, il deputato di FdI Malaguti cita i dati del ministero della sanità di Gaza, "in mano ad Hamas", dai quali si evince che "ci sono state più nascite che decessi". Insorgono le opposizioni.
Prende la parola Nicola Fratoianni di Avs: "Dovremmo tutti e tutte osservare almeno il limite della decenza". "Qui si è frantumato il muro della vergogna, della decenza, oscenità a cui assistiamo in quest'Aula, è una pagina nera". Poi, rivolgendosi al deputato di FdI, che sta protestando, aggiunge: "Onorevole Malaguti si dovrebbe vergognare, abbassi la mano tesa, so che è un riflesso, e recuperi un pò di decenza se è ancora in grado di farlo".
Più tardi Malaguti controreplica: "Fratoianni come al solito mistifica le cose e inventa falsità". Tra un voto e l'altro, sono questa volta i vannacciani a far scoppiare la protesta: Rossano Sasso, di FnV dice: "Pino Rauti, che ci guarda da lassù, ed è stato segretario del Movimento sociale italiano, il mio primo segretario, non avrebbe condiviso questo provvedimento, perché era contrario agli strumenti repressivi per colpire il dissenso ideologico".
Futuro nazionale innesca la polemica
Replica dal Pd Gianni Cuperlo: "Purtroppo da lassù quelli che ci guardano sono le vittime delle stragi fasciste che hanno insanguinato questo nostro Paese". Infine, si raggiunge il clou della tensione al termine dei voti sugli ordini del giorno. E' sempre Futuro Nazionale a innescare la polemica: Sasso ricorda la figura del filosofo Giovanni Gentile "il più grande ministro della Repubblica italiana" del primo governo Mussolini. "Giustamente si dedicano piazze e vie a lui, come a Giorgio Almirante, perché è pieno di piazze e vie dedicate a partigiani che dopo la guerra hanno vigliaccamente ucciso italiani. Alcuni di questi sono diventati anche deputati....", afferma.
Interviene Federico Gianassi del Pd: "Non è la prima volta che esponenti della destra definiscono vigliacchi assassini i gruppi dei Gap che uccisero Giovanni Gentile, che pochi giorni prima della morte sul Corriere della Sera aveva celebrato il regime di Adolf Hitler che in quelle settimane torturava e uccideva cittadine e cittadini italiani". Prende la parola Alessandro Amorese di FdI, e definisce "un commando di assassini" i partigiani del Gap "che hanno ucciso un anziano sotto casa, una cosa da condannare in eterno, fu ucciso perché moderato e come lui furono uccisi tanti altri per scatenare l'odio, vergognatevi".
Cuperlo esplode: "State zitti, fascisti"
Ed è qui che interviene Cuperlo, prima con calma ("Abbiamo ascoltato delle parole che sono la vergogna del Parlamento italiano. Sentire un esponente della maggioranza che definisce Gentile un moderato è una vergogna"), poi tra le urla che provengono dai banchi della maggioranza, alza la voce ed esplode: "State zitti fascisti", ripetendolo più volte.