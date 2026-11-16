AGI - L’Unione europea non dovrebbe farsi impressionare dalle "richieste impossibili o minacce improbabili" della Russia che paventa di “usare la forza contro l'Europa quando da cinque anni è impantanata in una guerra con l'Ucraina”, una minaccia che “onestamente non è molto convincente". L'ex premier italiano e Commissario Ue Paolo Gentiloni, parlando con l'AGI a margine della seconda edizione del Lugano Global Forum, in corso nella città del Canton Ticino, spiega che i toni aggressivi e 'ultimativi' di Mosca nei confronti dell'Europa non lo colgono di sorpresa. "Non mi stupisce che la Russia abbia fatto filtrare la domanda di un arretramento della Nato nei confini che aveva alla fine del secolo scorso. Cose ridicole, ma che - osserva l'ex commissario Ue - fanno parte di una certa tradizione con la quale la Russia e, un tempo, l'Unione Sovietica, affrontano le dinamiche negoziali".
La sostanza, osserva ancora Gentiloni, è infatti un'altra: "Mi sembra che comincia a farsi strada la possibilità di un negoziato e questo forse spiega anche questi toni ogni tanto estremi e minacciosi da parte russa", conclude.
Possibilità di negoziato e vertice trilaterale
Parlando del primo vertice trilaterale dei leader di Usa, Cina e Russia, da giovedì a Shenzhen, Gentiloni ne sminuisce la portata, reale e potenziale: "Non mi aspetto grandi cose da questo incontro, che Putin ha fortemente voluto in Cina, perché al di là della 'photo opportunity' non credo che ci sarà sostanza". In vista dello storico trilaterale, Paolo Gentiloni afferma che "chi addirittura parla di una 'nuova Yalta' forse non ha capito in che mondo ci troviamo". In quanto alla possibilità che il vertice possa addirittura ridiscutere gli assetti della sicurezza europea, il giudizio è ancora più netto: ”È uno scenario ridicolo".
Europa ai negoziati di pace
Analizzando poi lo scenario che vedrebbe l'Ue, nel formato E-5, al tavolo dei negoziati di pace tra Mosca e Kiev, Gentiloni spiega che "è ovvio che, se si andasse verso un negoziato, l'Europa ne farà parte". Interpellato a margine del Lugano Global Forum, quest'anno dedicato alle grandi sfide di un mondo in pieno sconvolgimento, l'ex premier e Commissario Ue sottolinea che "purtroppo finora ci sono stati incontri, qualche volta promossi da Erdogan, altre volte dai Paesi del Golfo, talvolta addirittura mediazioni promosse dal Santo Padre, che hanno avuto utili conseguenze umanitarie, per esempio sugli scambi di prigionieri, ma non hanno mai affrontato neanche lontanamente la questione della pace e del futuro dei rapporti tra Ucraina e Russia".
"Stiamo andando verso l'apertura di questo tipo di negoziato? Io non lo escludo, tuttavia - osserva - non è detto che Putin abbia accettato", la presenza Ue al tavolo. "Può darsi che continui invece a sperare in un prolungamento della guerra o nella vittoria di Marine Le Pen. Alcuni segnali fanno pensare. L'Europa è per il sostegno all'Ucraina, l'Ucraina è in Europa e ovviamente se si arrivasse a un vero negoziato - rileva Gentiloni - l'Europa ne farà parte".
Il formato della rappresentanza europea
Parlando poi del formato con cui il Consiglio europeo ha deciso di partecipare, per Gentiloni “è tutt'altro che ideale” perché, dice, “sette persone sono tante, anche se sono probabilmente più esperte e più credibili di altre che saranno attorno a quel tavolo". Oltre alla presidente della Commissione europea e al presidente del Consiglio europeo, in caso di colloqui di pace con Kiev parteciperanno anche Germania, Francia, Italia, Polonia e Regno Unito nel caso di colloqui di pace con Kiev. Il fatto che l'Ue, anche in questo contesto, non sarà presente con un solo rappresentante, come auspicato da Mosca, "non è una novità", osserva Gentiloni, "anche in occasione di precedenti negoziati, pensiamo ai negoziati sul nucleare con l'Iran, gli europei comunque erano forse non 7 ma 4-5".
Sostanzialmente, prosegue, "c'è una storica contraddizione tra una logica dell'Unione europea, che potrebbe portare ad avere un solo rappresentante, e la logica dei governi che vogliono tutti far parte delle delegazioni".
La risposta a Calenda
A chi, come il leader di Azione Carlo Calenda, sta accusando Bruxelles di essersi fatta "un clamoroso autogol" per non aver delegato un negoziatore unico a rappresentare l'Europa, Gentiloni risponde che "non è un autogol: è quello che vogliono i governi nazionali che poi, magari, contemporaneamente si lamentano di una delegazione troppo numerosa".
Gentiloni preferisce infatti fermarsi alla sostanza delle cose: "Se il negoziato si aprisse, ovviamente l'Europa ne farebbe parte e con questo potrebbe essere finalmente imboccata la strada per terminare un conflitto che ormai dura da quasi cinque anni", conclude.
Centrosinistra e sostegno all'Ucraina
Parlando infine della situazione politica italiana, del centrosinistra in particolare, Gentiloni, che nel 2019 è stato anche presidente del Pd, spera che Elly Schlein e Giuseppe Conte troveranno una sintesi sull'Ucraina, al tavolo programmatico del centrosinistra. "Non partecipo a questa discussione ma mi auguro che trovino una sintesi", dice Paolo Gentiloni a margine del Lugano Global Forum.
"La lingua italiana consente di trovare sintesi finché si è all'opposizione. Il problema - avverte ancora Gentiloni - è poi quando si va al governo". "Se il centrosinistra vince le elezioni, cosa che mi auguro, non potrà che continuare a sostenere l'Ucraina”, conclude.