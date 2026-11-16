AGI - Netta vittoria del candidato dl centrosinistra alle elezioni suppletive nel collegio uninominale 01 Abruzzo, 104 comuni della provincia di Chieti, della Camera dei deputati. Oltre 300 mila gli elettori aventi diritto (461 le sezioni) chiamati a scegliere il successore del leghista Alberto Bagnai, dimessosi dopo la nomina nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il collegio di Chieti al centrosinistra
Secondo i dati riportati sul sito Eligendo del Ministero dell'Interno il candidato del centrosinistra Luciano D'Amico ha riportato il 57,61% dei consensi (36.426 voti), mentre il candidato del centrodestra, Mario Colantonio, il 36,57% (23.42 voti). Seguono Danilo Ranieri (Italia Domani - Marco Rizzo) al 3,77% (2.384 voti) e Massimo Pasqualone (Dimensione Bandecchi) all'1,87% (1.180 voti). Scarsa l'affluenza alle urne, il 17,02%, oltre 45 punti percentuali in meno rispetto alla tornata precedente (62,54%).
Silvestri (M5s): "Vince il capo progressista"
"La vittoria di Luciano D'Amico alle elezioni suppletive della provincia di Chieti conferma la forza del campo progressista e del lavoro che si sta facendo nei territori. Questo risultato evidenzia come la Destra abruzzese possa essere battuta. I cittadini e le cittadine stanno ormai vedendo i danni quotidiani di questa maggioranza e con questo risultato danno grande forza all'ottimo lavoro territoriale e sinergico delle forze progressiste". Lo afferma Francesco Silvestri, deputato M5S.
Il Pd: "Straordinaria vittoria di D'Amico"
"Quella di Luciano D'Amico è una vittoria straordinaria, che premia innanzitutto le sue qualità umane e politiche. È una persona alla quale i cittadini vogliono bene e il risultato delle urne lo ha dimostrato con grande chiarezza", scrive, in una nota, il senatore del Pd, Michele Fina. "A lui vanno le mie congratulazioni e il mio ringraziamento per aver condotto una campagna elettorale capace di parlare alle persone e di costruire una proposta credibile. Ma c'è anche un dato politico di enorme rilievo. Cinque anni fa, nello stesso collegio, vinse la Lega con Bagnai, mentre il centrosinistra si presentò diviso: la coalizione progressista raccolse il 22% e il Movimento 5 stelle il 20%. Oggi questo collegio torna al centrosinistra, con un risultato netto e inequivocabile, in una provincia, quella di Chieti, che è la più popolosa d'Abruzzo e che esprime una classe dirigente di grande qualità".
Bonelli: "Sonora sconfitta per la destra"
"Una sonora sconfitta per la destra. Bravo e auguri di buon lavoro al neo collega Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo, che porterà alla Camera competenza, serietà e attenzione per il territorio. Il centrosinistra unito vince nel collegio di Chieti e strappa il seggio al centrodestra, in particolare alla Lega, in una regione che la destra considerava un proprio feudo. È una brutta notizia per Giorgia Meloni, che vede incrinarsi la sua narrazione proprio in Abruzzo", afferma Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.
"È una pessima notizia per Matteo Salvini, che perde il seggio lasciato da Alberto Bagnai dopo la sua nomina all'Antitrust. Gli elettori hanno bocciato un governo che racconta successi mentre le famiglie fanno i conti con bollette care, stipendi bassi e tagli alla sanità pubblica. La propaganda del governo è stata sconfitta. Quando il centrosinistra si presenta unito, con candidature credibili e radicate, la destra si può battere. Da qui ripartiamo per costruire l'alternativa", ha aggiunto Bonelli.