AGI - "Sud chiama Nord-Sindaci d'Italia punta a prendere almeno il 3% alle prossime elezioni politiche e a 'catenizzare' il centrodestra". Non le manda a dire Cateno De Luca, ora sindaco di Taormina, ed ex quasi tutto della politica siciliana (gli manca soltanto la presidenza, ma ci sta lavorando). Dopo aver chiuso l'alleanza con il centrodestra, il leader di Sud chiama Nord apre le porte del suo comune all'Agi e si racconta a 360 gradi, non risparmiando bordate al 'nemico'.
Cateno de Luca: "Vannacci? Pallone gonfiato, si sgonfierà"
"Vannacci? Come tutti i palloni gonfiati si sgonfierà. È una legge fisica", scherza (ma non troppo). Il generale, insomma, secondo De Luca, è destinato a perdere quota. Il suo menu politico è ricchissimo e si nutre sempre dello stesso ingrediente: "Portare la politica sui territori".
"Meloni ha governato bene dopo i disastri di Conte"
E soprattutto "far vincere Giorgia Meloni, perché ha governato bene, nonostante i buffi lasciati da Conte, a cominciare da bonus 110 e reddito di cittadinanza. Ma avviso ai naviganti: "L'accordo è solo per le Politiche". In Sicilia, spiega, i cambiamenti da fare nel centrodestra sono tanti e, per ora, non ci sono le carte per farne parte. Ma torniamo al programma nazionale: "L'obiettivo è 'catenizzare' il centrodestra".
"Salis e Gualtieri non si facciano strumentalizzare dai partiti"
Con tanto di doppia Z che sembra quasi una certificazione di proprietà, una strategia di conquista e una rivendicazione personale. Del resto, il sindaco d'Italia non si accontenta di ruoli da comprimario. E lo dimostra quando il direttore dell'Agi, Rita Lofano, gli fa notare il ruolo di possibili federatori dei 'colleghi' Salis e Gualtieri per il campo largo. Lui risponde tranchant: "Non si facciano strumentalizzare dai partiti".
"Non farò il ministro ma il presidente della Regione"
Ma quindi che cosa ha chiesto in cambio Cateno, o meglio, Robertino, come lo chiama Giorgia Meloni e come è noto a Fiumedinisi, suo paese natale (è stato sindaco anche lì, oltre che a Messina e a Santa Teresa di Riva). Un ministero? "Non per me, io farò il presidente della Regione Sicilia". E guardando come lavora, si capisce l'ambizione. Prima dell'intervista con l'Agi partecipa al Consiglio comunale, poi riceve cittadini a raffica (come fa ogni lunedi') e gli parla schiettamente - "No, questo non lo farò mai. Su questo invece si può lavorare", dice a una signora che lo aspettava all'ingresso - Poi si alza dal tavolo e sfida il direttore Lofano: "Scommettiamo che da qui a Piazza IX Aprile non troverà più di tre cicche di sigarette?".
Facciamo il test, la spunta lui mostrando con orgoglio la macchina brandizzata Taormina: "Qui la chiamiamo la sucasigarette. Aspira, lava e asciuga". Non resta che attendere il voto. Quando ci sarà? De Luca simula una seduta spiritica e conferma: 9 e 10 maggio.