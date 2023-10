AGI - "Capisco la sinistra che non concepisce che ci sia un governo che riesca a essere coeso anche se discute, ma è così. Noi, a differenza loro, ci siamo presentati uniti in un programma e con quello governiamo per il bene dell'Italia, che è il nostro faro. Siamo una squadra unita e coesa e lo dimostriamo continuamente. Si può sempre fare di più e meglio, ma sono molto soddisfatta dal lavoro di tutta la squadra di governo". Così, in un'intervista a Il Giornale, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni fa il bilancio di un anno del suo governo.

"A leggere certa stampa - aggiunge Meloni - l'Italia sarebbe finita nelle braccia della Troika se la destra avesse vinto le elezioni. Ma la verità è che siamo al governo da un anno e le previsioni interessate dell'ultima campagna elettorale non si sono avverate. Troppo spesso le mistificazioni hanno più spazio della realtà e sono più desideri di chi le alimenta che fatti concreti. Siamo una coalizione con un sano confronto interno, coesa sugli obiettivi da raggiungere e intenzionata a rispettare il mandato popolare".

Giorgia Meloni avrebbe dovuto concludere la kermesse di FdI al teatro Brancaccio a Roma ma ha affidato a un videomessaggio il saluto alla platea.

"Anche io sono un essere umano e se a qualcuno posso chiedere comprensione" sono i militanti di Fdi. Così Giorgia Meloni nel video spiega il motivo della decisione di non essere presente. "Io sono fiera di quanto fatto, ho sempre camminato a testa alta", dice, tra l'altro, il presidente del Consiglio.

"Giorgia starà a casa con sua figlia. È tornata questa notte da un viaggio" in Egitto e in Israele, "la nostra grandezza ci fa dire che la politica è importante ma la famiglia" è ancora più importante, ha spiegato il ministro della Difesa Crosetto dal palco.

E nel tracciare il bilancio di questo periodo passato a palazzo Chigi "È difficile scegliere tra le tante cose che il governo ha realizzato in un anno per fare ripartire l'Italia.- dice Meloni nell'intervista - Le rivendico tutte, ma sono particolarmente orgogliosa degli interventi decisi con la nostra prima legge di bilancio a favore di famiglie e imprese per fare fronte alla crisi energetica, della riforma del fisco che l'Italia aspettava da 50 anni e che è fondamentale per rilanciare la crescita e creare un rapporto nuovo di fiducia tra Stato e contribuente e del ritrovato ruolo da protagonista dell'Italia sulla scena europea e internazionale. Siamo riconosciuti come una Nazione solida e affidabile". Oltre ai parlamentari di Fdi sono presenti, tra gli altri, i ministri Lollobrigida, Abodi, Sangiuliano, Crosetto, Roccella, il viceministro Leo.

Meloni: fiera di quanto fatto, no a compromessi

"A un anno di distanza voglio dirvi che sono fiera di quello che abbiamo fatto, che sono fiera di noi, della nostra comunità politica, della nostra classe dirigente, che sono fiera anche di me stessa, concedetemelo, perché posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa e identica persona, con qualche ruga in più magari, però la stessa e identica persona, perché ho camminato a testa alta ovunque, non sono scesa a compromessi", ha detto il presidente del consiglio nel video trasmesso all'evento organizzato da Fratelli d'Italia per un anno di governo.

Meloni, un anno fa giorno storico per l'Italia

"Un anno fa il governo che ho l'onore di guidare giurava nella mani del presidente della Repubblica. Era un giorno storico per Fratelli d'Italia, per il centrodestra, per gli italiani che dopo 11 anni di governi confezionati nel palazzo vedevano tornare un governo espressione della loro volontà ed era un giorno storico per l'Italia che per la prima volta dall'unità vedeva una donna alla guida del governo", ha aggiunto.

Meloni: cercano di indebolirci. Noi contineremo a volare alto

"Il tentativo di indebolirci" ha raggiunto "vette mai raggiunte prima", ha detto ancora la premier. "Testa dritta, sguardo rivolto verso l'alto", ha aggiunto. "Gli altri continuino a rotolarsi nel fango, noi continueremo a volare alto", ha osservato.