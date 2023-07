AGI - "Ho preferito non far pesare sul governo e sulla maggioranza le conseguenze di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti", ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè riferendo in aula al Senato sull’informativa relativa alle accuse mosse nei suoi confronti dopo l'inchiesta giornalistica di Report sulle sue società. "Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia" ha aggiunto.

Santanchè ha detto di voler "bloccare la strumentalizzazione politica che da settimane si sta facendo contro di me mistificando la realtà. Sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio" e parlando di "pratiche sporche, schifose" ha criticato il quotidiano 'Domani' che oggi ha scritto che la ministra sarebbe sotto indagine. "Dopo aver letto l'articolo - ha affermato - sono io che avrei bisogno di avere risposte e le chiedo con forza. È normale leggere su un giornale che sono indagata? È normale che un giornalista scriva cose secretate e ignote a me e ai miei avvocati?"

Nell'articolo il "quotidiano snocciola informazioni senza indicare alcuna fonte. O questo giornale mente, per una classica imboscata per colpire un ministro del governo, oppure prendo in considerazione questa ipotesi, che ripete vicende passate nella storia, oppure ha avuto notizia che io non ho, e che nessuno potrebbe avere.

"Mai abusato della mia posizione"

"Non mi sono mai appropriata di nulla che non mi appartiene, non ho mai abusato delle mie posizioni apicali delle aziende - ha spiegato -, sfido chiunque a dimostrare il contrario". La ministra ha anche sottolineato: "Ho messo in gioco l'intero mio patrimonio personale, credo nelle cose che faccio. L'ho fatto per cercare di uscire dalla crisi".

"In aula per difendere il mio onore"

"Non sono qui per rispondere a trasmissioni televisive ma per bloccare la strumentalizzazione politica che si sta facendo contro di me mistificando la realta'. Sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio" ha dichairato il ministro per il Turismo. "Solo chi ruba nasconde, e io non ho nulla da nascondere" ha concluso.