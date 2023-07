AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è arrivato in Cile, prima tappa di una visita ufficiale in America Latina fino all'8 luglio.

Martedì 4 luglio, il Capo dello Stato incontrerà, allo Stadio italiano di Santiago, una rappresentanza della collettività italiana in Cile e, successivamente, visiterà la Stazione della Undicesima Compagnia italiana dei Vigili del Fuoco di Santiago e il Museo della Memoria e dei Diritti Umani.

Nel pomeriggio, deporrà una corona al Monumento a Bernardo O’Higgins, padre dell'indipendenza del Paese andino. Il Capo dello Stato sarà ricevuto, quindi, al palazzo della Moneda, dal Presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric. Al termine dei colloqui, i due Presidenti rilasceranno dichiarazioni alla stampa.

Il Presidente Mattarella incontrerà, quindi, presso la Sede del Congresso a Santiago, il Presidente del Senato, Juan Antonio Coloma Correa, e il Presidente della Camera dei Deputati, Vlado Mirosevic Verdugo.

Mercoledì 5 luglio mattina, il Capo dello Stato terrà una lectio magistralis all’Università del Cile dal titolo: “America Latina ed Europa: due continenti uniti per la pace, la democrazia, lo sviluppo”.

Successivamente, inaugurerà la mostra “Forme e colori dell’Italia pre-romana” allestita all’Istituto italiano di cultura e renderà omaggio al Monumento in onore di Lumi Videla, presso la Residenza dell'Ambasciatrice d'Italia. Videla, 26enne studentessa di sociologia, dirigente del Mir cileno, fu arrestata dalla polizia segreta il 21 settembre del 1974, torturata per un mese e mezzo, uccisa e poi gettata dentro il giardino dell'ambasciata italiana a Santiago dove in quel momento – il 4 novembre del 1974 – erano rifugiati 250 cileni.

Mattarella si trasferirà, quindi, a Punta Arenas, in Patagonia, dove, giovedì 6 luglio, visiterà il Forte Bulnes, il Museo Salesiano Maggiorino Borgatello, il Círculo Italiano e il Mausoleo della Fratellanza Italiana.

Dopo la tappa a Punta Arenas, Mattarella si trasferirà giovedì ad Asuncion in Paraguay dove sarà in visita ufficiale fino a sabato 8 luglio.