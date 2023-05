In Calabria eletti già due sindaci 'candidati unici'

AGI - In Calabria, a seggi ancora aperti, due dei 41 Comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative hanno già il loro sindaco. Si tratta di Santa Caterina Jonio (Catanzaro) e di Piane Crati (Cosenza), dove in lizza c'erano un solo candidato sindaco e una sola lista di candidati al Consiglio comunale e dove si è già raggiunto il quorum del 40% dei votanti richiesto dalla normativa elettorale per ritenere valide le elezioni.

E così a Santa Caterina Jonio è stato riconfermato sindaco Francesco Severino, mentre il nuovo sindaco di Piane Crati è Stefano Borrelli, al suo primo mandato.