Zelensky al Quirinale, la bandiera giallo-blu su Torrino

AGI - La bandiera dell'Ucraina sventola stamattina sul Torrino del Quirinale, accanto a quella italiana, a quella europea e allo stendardo del Presidente della Repubblica. Durante la visita del Presidente Volodymyr Zelensky, come per ogni visita ufficiale o di Stato, accanto ai vessilli che si vedono sempre sul palazzo della Presidenza della Repubblica, è stata esposta anche la bandiera giallo-blu.

Zelensky ha ricevuto gli onori militari e ha ascoltato gli inni accanto a Sergio Mattarella. Il Presidente ucraino, al momento dell'esecuzione dell'inno del suo Paese, ha portato la mano al cuore.

Mattarella ha accolto il presidente ucraino nel cortile d'onore e dopo l'esecuzione degli inni e gli onori militari, i due capi di Stato sono saliti nel sala degli arazzi di Lille per la presentazione delle delegazioni. Subito dopo, davanti alle bandiere, Mattarella e Zelensky si sono stretti la mano per poi ritirarsi nello studio del presidente per il colloquio.

"Siamo pienamente al vostro fianco". Lo ha detto Sergio Mattarella aprendo il colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Quirinale. "Per l'Italia è un onore averla qui a Roma, sono lieto di vederla di nuovo dopo l'incontro di oltre tre anni addietro, anche se in questa condizione ben diversa che state affrontando. Benvenuto presidente", ha aggiunto.

La delegazione italiana vede, oltre al Capo dello Stato, la partecipazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del Segretario generale della Presidenza Ugo Zampetti, del consigliere diplomatico Fabio Cassese, del consigliere per gli affari del Consiglio supremo di difesa Francesco Saverio Garofani, del consigliere per la comunicazione Giovanni Grasso, del consigliere militare Giovanni Candotti, dell'ambasciatore italiano a Kiev Pierfrancesco Zazo.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Era presente all'incontro - si legge sempre nel comunicato ufficiale - il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.