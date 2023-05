Libia, Meloni incontra Haftar e conferma il sostegno all'azione dell'Onu

L'ultimo naufragio di migranti, in cui sono morte 30 persone, è avvenuto in acque internazionali, e sulla quali la Libia non esercita la sovranità. Se lo Stato che ha competenza sulla Sar non assume il coordinamento dei soccorsi, quest'ultimo viene preso in carico dallo Stato che ha ricevuto per primo l'informazione su una imbarcazione in difficoltà.